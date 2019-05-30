美中貿易戰、中東情勢緊張 汽油估下周調降0.3元

2019-05-30 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



由於中東情勢緊張、美中兩國貿易紛爭加劇，依據中油浮動油價機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩機制的條件下，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調降0.3元。

初估下周92無鉛汽油每公升28.5元、95無鉛汽油每公升30元、98無鉛汽油每公升32元、超級柴油每公升26.5元，實際油價仍依據中油周日中午12點公布為準。