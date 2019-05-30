大樂透加碼81組100萬獎 幸運兒買法大公開

2019-05-30 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



台灣彩券今年端午加碼起跑，大樂透加開「100組100萬元」端午加碼獎項首期共開出19組，總中獎注數為22注，其中16人獨得100萬元獎金，另有6人各得50萬元獎金，明（5月31日）天開獎的大樂透除頭獎保證1億外，仍會續開未開出的81組100萬元加碼獎項，民眾還有中大獎的機會。

今晚開獎的威力彩頭獎上看4.2億元，如一注獨得，將為今年以來第二高的單注獎金。而每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」也將自明天起連續加碼16天。

台彩表示，今年首次在端午加碼期間舉辦大樂透「100組100萬元」加碼活動，活動首期（5月28日）共加開100組不同的獎號，民眾的大樂透選號只要對中其中任一組，即得100萬元獎項。

第一期已誕生22名獲得百萬元的幸運兒，台彩表示，根據電腦投注系統顯示，這22張中獎彩券的平均投注金額為677元，其中3成6的幸運兒是透過包牌的方式獲得財神爺的眷顧。至於選號方式，電腦選號占55%，自選占45%。

台彩表示，大樂透端午加碼活動，尚有81組100萬元獎項尚未開出，若明天81組100萬元獎項未全數開出，剩餘組數將於下周二續開，直到「100組100萬元」獎項皆有人中獎或至6月21日活動結束為止。