台86線快速公路台南歸仁段路面凹陷多 今晚封閉施工

2019-05-30 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



東西向快速公路台86線台南歸仁路段西向路段17.5K（公里）~ 有多處路面出現高低落差， 駕駛人反應車速快時經過時「車子會飛起來」，底盤較低的車子落地時還會擦撞路面。公路總局第五區養護工程處新化工務段今天表示，今明兩天

夜間將封閉該路段進行路面AC刨鋪作業，民眾請留意提早改道。

新化工務段表示，台86線東西向快速公路5月30日、31日及6月3〜5日，每天晚上9點起至隔日早上6點止，封閉西向線17.5K~12K全車道、歸仁交流道西向入口匝道進行路面AC刨鋪工程，遇雨天則暫停施工。

段長曾偉林指出，用路人應注意台86線、國1道路上設置CMS資訊可變標誌看版及道路封閉告示牌內容，隨時掌握最新路況資訊，並依改道、指示標誌及旗手、臨時指揮人員導引，西向車流下歸仁交流道出口匝道往替代道路行駛，執行道路封閉交維期間造成用路人通行不便之處，誠請諒解及耐心配合。

以下是官方規劃替代路線：

1.台86線西行車輛行離下歸仁交流道(17.8K)→橋下側車道→右轉市道182線

(歸仁區中山路)→左轉台39線南下直行→依指示標誌行駛，即可抵達台86線快速道路「大潭交流道」。

2.台86線西行車輛行離下歸仁交流道(17.8K)→橋下側車道直行(橫越市道182線)

→橋下側車道→右轉歸仁區凱旋路→左轉台39線南下直行→依指示標誌行駛，