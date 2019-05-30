避免爛蛋混在一起賣 食藥署規範液蛋原料及標示

2019-05-30 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



過去有不肖廠將已腐爛的雞蛋、破蛋全部混在一起，改頭換面成了新鮮液蛋再賣下游。衛福部食藥署今預告修作業指引，未來液蛋原料必須是完整雞蛋，裂殼蛋也准作為原料，但蛋膜須完整無缺，破殼蛋明訂不得作為液蛋原料。另，液蛋成品須在品名上標示「殺菌」或「未殺菌」，新制預計明年上路，屆時未依規定標示最高可開罰300萬元。

食藥署食品組副組長魏任廷表示，食藥署今年3月公告液蛋作業指引，今預告「液蛋衛生標準草案」及「液蛋產品標示規定草案」。

液蛋衛生標準草案訂出六條文，包含能作為液蛋的殼蛋，必須是蛋殼完整無裂痕的新鮮且完整的蛋品，或是蛋殼有所受損，但是蛋殼膜仍完整，無外在汙垢黏附，內容物也沒有洩漏的「裂殼蛋」也能作為液蛋原料。

破殼蛋其風險高，明訂不得作為液蛋原料使用，而液蛋的成品，若是殺菌液蛋不得被檢出「沙門氏菌」、未殺菌液蛋的生菌數限量在10的6次方CFU／g 以下。

魏任廷表示，液蛋產品的標示，也需要在品名上明確寫上「殺菌」或是「未殺菌」，字體大小要與品名字體大小一致，若是屬於「未殺菌液蛋」，還需標註警語「本產品須使用於生產經充分加熱或其他足以達到有效殺菌之食品」或等同意義的字句。