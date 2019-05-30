【重磅快評】山上淹水！桃園出現奇景

2019-05-30 10:59 聯合報 主筆室



連續幾波梅雨鋒面橫掃台灣，造成西部平原由北到南不少災情。最新的一波是前天，造成宣稱「親水不淹水」的桃園市災情讓大家譁然，不但濱海鄉鎮蘆竹、新屋淹了，甚至是機捷沿線已近入城市周邊的丘陵、郊山也淹得災情不輕，看來鄭文燦市長要傷腦筋了。

17日梅雨鋒面第一波強降雨，桃園新屋是重災區，接著20日接續的雷雨胞，竟然林口台地機捷沿線再淹；28日再一波梅雨鋒面降水，機捷A8長庚醫院周邊再淹，不只半個車輪高。讓人不解的是，長庚醫院在林口台地，這塊高地海拔最低處也有兩百公尺，不只是丘陵，該說是淺山，山上淹水，怎麼回事？

尤其，這幾波梅雨鋒面襲擊，林口台地外，周邊龜山、甚至是一路淹到南鄰桃園台地，這些都是海拔百公尺以上高地，這些地方淹水，瞬間中尺度雷雨胞超大降雨當然是原因，但區域地景改變，破壞原先的在地水氣平衡循環，應該也是變得易於淹水的原因？

長期觀察桃園地區地景變化的學界人士，發現桃園高地淹水另一原因是整個桃園地表的變化，簡單說，這幾年埤塘被大幅度的填平、開發，加上近兩年的埤塘種電，都嚴重破壞桃園的區域水氣循環。

桃園過去號稱「千塘之鄉」是很謙虛的形容，「千埤萬塘」的形容貼近事實，之前的調查，桃園的埤塘至少在九千以上，現況剩下多少？相信鄉親若略知一二，也會驚訝到說不出話。

填掉埤塘初起因為工業區開發，桃園市是台灣工業區面積占比極高的縣市，龜山、八德、平鎮、中壢一路接到新竹，其間填掉的埤塘不可勝數。

接續對埤塘破壞則因種電。同意埤塘種電，政府不好講光電業者業回饋多少高價躉購利益給地方，現況太陽光電躉購的超高價格，能夠「分紅」地方政府的金額相當可觀，桃園的百里侯除積極農地種電外，自家特殊埤塘當然進一步開發種電商機。