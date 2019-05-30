相隔5年台鐵再度搶攻早餐市場！可能賣刈包、飯糰

2019-05-30 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



相隔五年，台鐵又想賣早餐。台鐵局將於6月底推兩款特色便當，而為搶攻更大的餐飲市場，預計在台北新的餐務室成立後重操舊業賣限量早餐，目前有考慮刈包、飯糰、三明治等。

台鐵局表示，七成國人的早餐跟午餐都吃外食，所以除了午、晚餐的便當，也想進攻早餐市場。五年前在台北車站西三門的夢工場賣過飯糰，發現需求多，可惜當時人力和硬體不足，沒有持續賣下去。

台鐵局指出，104年曾賣早餐持續一年左右，當時因為早上8時開始賣便當，但旅客反映不習慣這麼早吃便當，於是就有了在早上7時到10時賣早餐的念頭，加上台北車站內幾乎沒有賣中式早餐的店，就賣起飯糰和豆漿。

台鐵局說，當時每天限量150份飯糰，葷的100份，包豬肉、滷蛋、豆干和酸菜等台鐵便當元素；素的有50份，包杏鮑菇、牛蒡、嫩薑、素肉鬆等。葷的飯糰還融合鐵路特色，用紫菜貼出太魯閣號的線條，每份35元，豆漿20元。

為達到局長張政源說五年內附業營運達90億，占整體收入二分之一的目標，早餐會是願景之一。台鐵局表示，等台北站新蓋的餐務室完成後就會開始賣，賣完就開始賣便當，希望給旅客多一種選擇，提供趕著搭車的人方便的服務。

台鐵局也透露將推兩款特色便當，目前台東餐務室正在研發鹿野紅烏龍香滷雞腿和蘭嶼飛魚便當，會兩者擇一，花蓮餐務室則確定推出洄瀾馬告雞排便當。新款便當推出後，會在年底前強化第四代票務系統選購便當功能，把特色便當列入，訂票時不再只有排骨和素食兩種選擇。