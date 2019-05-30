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影／開門見「山」系列報導-搬開山岳觀光障礙

2019-05-30 09:30聯合報 記者游昌樺╱即時報導

從南投縣東埔望鄉部落，沿著八通關古道開始攀登前往花蓮方向，大多登山者規劃八天七夜行程。然而，在步行14.6公里後，多數人選擇在第一天落腳的「觀高山屋」，卻堪稱全台最高「危樓」。早在十年前八八風災後，就因為邊坡崩塌被封閉，但每年仍有一千八百多名登山客住宿，不僅是黑數，由此也可窺見台灣登山環境的困境。野樵生態保育協會理事長楊志明提出台灣登山四大難關，入山申請、山屋軟硬體不足、民眾登山教育不足、政府機關山頭各立，成了台灣發展山域觀光難以跨越的四大坎。

八通關古道的觀高山屋，淪為三不管地帶，屬於山屋系統中的黑數。 記者游昌樺／攝影
八通關古道的觀高山屋，淪為三不管地帶，屬於山屋系統中的黑數。 記者游昌樺／攝影
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據玉管處統計，去年有1,835人申請住樂樂山屋。但玉管處和登山客心中都有數，「申請住樂樂，就等於住觀高」，檯面下的默契長達十年，山友在此炊煮、過夜，有山友認為山屋狀況良好，為何不能正大光明開放？也有山友直言「這就是官員怠惰」，「畢竟我們登記樂樂、卻住觀高，哪天真的出了事，官員不用負責。」猶如三不管地帶的觀高山屋，面臨的窘境就猶如全台山岳的縮影。百岳中的避難小屋年久失修，當各部會業務疊床架屋、相互推托，台灣脊梁觀光又如何能行銷全世界？

文化大學景觀學系系主任郭瓊瑩表示，高山脊梁景觀如要行銷全世界，必要的服務設施一定要到位，政策面必須對高山運補與營運系統有新的思維與作法，建立新的高山旅遊產業鏈，才能擦亮這張世界級名片。

專題請點此：高山仰「止」？—台灣山岳觀光的障礙賽

山友八八風災文化大學
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