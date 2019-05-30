願景／黃瑽寧：拒絕3C保母 父母應正視養育挫折感

2019-05-30 08:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



現在的孩子是滑世代「原住民」，出生時手機就存在生活中。馬偕兒童醫院小兒感染科主治醫師黃瑽寧認為，手機太容易取得，過去需要找到有電視的地方才能「托育」，但手機能隨身攜帶，就像隨時帶著一個幫手，讓照顧者不自主地棄械投降。親子關係不斷遭入侵，近距離用眼，對孩子眼睛傷害也不容小覷。

黃瑽寧觀察，照顧者讓那麼小的孩子玩手機大致分成三種狀況，真的不知道手機會傷害孩子、不相信手機會傷害孩子及養育挫折感。

他說，「養育挫折感」是目前最常見的原因，照顧者被小孩子吵到沒轍，明知道手機對孩子傷害非常大，但拿出手機孩子就變乖寶寶，讓照顧者漸漸失去「我可以照顧這個孩子」的養育信心。

解決兒童過度使用3C產品的根本之道，黃瑽寧認為，應讓照顧者有個友善的環境可以正視、了解並承認自己的軟弱，大聲說出「不知道如何面對孩子」、 「一個人真的沒辦法照顧，需要幫手」，說出問題後更能得到適當協助。第一步是面對這個挫折，承認育兒不是件容易的事，但昨天失敗，不表示今天也會失敗。

雖說是養育挫折感，每個家庭面臨的問題不同，黃瑽寧建議，應先要找到挫折來源，是人力不夠？還是產後憂鬱？上班太過疲累？夫妻關係？還是婆媳問題？找到根本問題，設法解決。

例如是人力不夠，或許可花錢請人打掃，吃外食，找到方法把陪伴孩子的時間擠出來；另外是多和其他父母相處，學習其他父母的育兒之道，也許沒有什麼新把戲，有些爸媽在在瓶子裡裝綠豆，搖一搖可以讓孩子高興一個下午。

其實，養育挫折感並非現在的爸媽才碰到的問題，黃瑽寧說，上一代父母讓孩子看電視、玩任天堂，也是同樣的道理。只是現在是滑世代，「保母」換成手機，而手機藍光對孩子視力發展不利。還有一個和之前不同的狀況是，現在出門無法擺脫3C。以前爸媽把孩子帶出門，在外不能看電視，也不能玩任天堂，但現在手機和平板電腦可以帶出門，孩子出門還是繼續滑。

黃瑽寧說，其實孩子是父母的「照妖鏡」，照出自己生命中遇上的瓶頸，「結」一直不在孩子身上，打破鏡子也沒有用，別讓親子關係緊張，父母應該正視自己。

其實孩子們都更願意找大人玩耍，照顧者心有餘力時，多花時間陪孩子，讓孩子童年不只有3C。黃瑽寧也是兩個孩子的爸爸，他雖然會在孩子面前用手機，但孩子來找他玩，一定會無條件放下手機，全心陪玩到他們滿意，「只要孩子覺得跟爸爸、媽媽玩比跟手機更讚，你就贏了。」