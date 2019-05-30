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吳德榮：今高溫30度以上 山區午後有雨

2019-05-30 07:27聯合報 記者雷光涵╱即時報導

中央氣象局說，隨著東北風減弱，北部白天氣溫也會回升，各地高溫在30度左右感受較舒...
中央氣象局說，隨著東北風減弱，北部白天氣溫也會回升，各地高溫在30度左右感受較舒適。本報資料照片
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氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，周四、周五氣溫逐日回升，今天北部高溫約30度、南部更預估可到34度，周六起至下周二台灣在滯留鋒的暖氣團內，可能發局部較大雨勢，天氣較不穩定。

吳德榮說昨天鋒面南移巴士海峽，天氣好轉，但屏東三地門、西大武山的午後熱對流，造成3小時內降雨超過100毫米，符合豪雨標準。今晨紅外線衛星雲圖顯示，各地幾無降雨，僅山區及花東有很零星、少量的殘餘降水。

他指出，最新（29日20時）歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今、明（30、31日）兩天各地為多雲時晴，氣溫逐日漸升，白天微熱、早晚舒適微涼；山區午後有局部陣雨或雷雨、並有擴展至東半部及部分鄰近平地的機率。今天北部氣溫約 21至30度、中部22至32度、南部23至34度、東部21至31度。

吳德榮表示，周六起至下周二（1至4日）梅雨季的滯留鋒在北部海面徘徊，鋒面帶上有連續的中尺度對流系統發展的條件，幸好與台灣有段距離，不致直接影響。不過，台灣在鋒面前暖氣團內，除了悶熱，天氣也比較不穩定；西南風及地形造成的舉升作用，以及午後熱對流，皆可激發局部陣雨或雷雨，有較大雨勢出現的機率，應多注意天氣的變化及氣象局發布的特報。

他說，下周三滯留鋒北移，天氣不穩定度降低，但午後仍有局部陣雨或雷雨的機率。

中央氣象局表示，今天鋒面仍然在巴士海峽，另外風向從東北風轉為偏東風，因此在南部及迎風面的東半部地區仍有些局部短暫陣雨，其他地區較穩定。雲量仍偏多，午後在南部地區及中部以北山區有局部雷陣雨，並有較大雨勢發生的機率，若要前往山區請留意天氣變化。

溫度方面，氣象局說，隨著東北風減弱，北部白天氣溫也會回升，各地高溫在30度左右感受較舒適。

吳德榮氣象局
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