發票、彩券中獎5000元以下免稅 12月上路

2019-05-30 01:12 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／台北報導



政府舉辦的獎券中獎獎金免扣繳門檻從2000提高到5000元，最快12月上路。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

發票和彩券中獎免稅門檻將提高，只中小獎不必跟政府分。

財政部表示，今天將預告修正「各類所得扣繳率標準」，政府舉辦的獎券中獎獎金，免扣繳門檻從現行兩千元提高到五千元，預計最快十二月上路。修法後，統一發票、台灣彩券及運動彩券中獎超過五千元，才要扣繳百分之廿的所得稅。

中獎要繳稅，但因國人不希望中獎人的名字被公開，而且最好愈少人知道愈好，因此財政部在鼓勵民眾購物消費拿發票時，就採獎金「就源扣繳」的規定，獎金直接扣稅後再發給，日後申報個人綜所稅就不再跟其他所得一起結算申報。之後政府舉辦公益彩券、運動彩券，也比照辦理。

為求稽徵簡便，財政部規定，政府舉辦的獎券中獎獎金，每聯（組、注）獎額不超過兩千元者，免予扣繳，超過則按給付全額扣取百分之廿。日前立委施義芳質詢指出，兩千元免稅門檻從訂定至今已經四十年了，隨著物價指數調整，免稅門檻也應該調高。

財政部檢討後，擬將發票或彩券中獎獎金的免稅門檻從兩千元上調至五千元，並於今天預告修正「各類所得扣繳率標準」，預告期為兩個月，蒐集各界意見後呈報行政院核定。

修法後因相關單位需進行系統調整，預計新免稅門檻將在今年十二月上路，最快七、八月的發票就適用。

統一發票目前獎金一千元的五獎，及獎金兩百元的六獎中獎都免扣稅，但中四千元的四獎或更大的獎，中獎就要扣繳百分之廿。

若免稅門檻提高至五千元中四獎就免稅，中獎金一萬元以上的三獎或更大的獎，才要扣稅。