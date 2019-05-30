親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

發票、彩券中獎5000元以下免稅 12月上路

2019-05-30 01:12聯合報 記者沈婉玉／台北報導

政府舉辦的獎券中獎獎金免扣繳門檻從2000提高到5000元，最快12月上路。 圖...
政府舉辦的獎券中獎獎金免扣繳門檻從2000提高到5000元，最快12月上路。 圖／聯合報系資料照片
分享

發票和彩券中獎免稅門檻將提高，只中小獎不必跟政府分。

財政部表示，今天將預告修正「各類所得扣繳率標準」，政府舉辦的獎券中獎獎金，免扣繳門檻從現行兩千元提高到五千元，預計最快十二月上路。修法後，統一發票、台灣彩券及運動彩券中獎超過五千元，才要扣繳百分之廿的所得稅。

中獎要繳稅，但因國人不希望中獎人的名字被公開，而且最好愈少人知道愈好，因此財政部在鼓勵民眾購物消費拿發票時，就採獎金「就源扣繳」的規定，獎金直接扣稅後再發給，日後申報個人綜所稅就不再跟其他所得一起結算申報。之後政府舉辦公益彩券、運動彩券，也比照辦理。

為求稽徵簡便，財政部規定，政府舉辦的獎券中獎獎金，每聯（組、注）獎額不超過兩千元者，免予扣繳，超過則按給付全額扣取百分之廿。日前立委施義芳質詢指出，兩千元免稅門檻從訂定至今已經四十年了，隨著物價指數調整，免稅門檻也應該調高。

財政部檢討後，擬將發票或彩券中獎獎金的免稅門檻從兩千元上調至五千元，並於今天預告修正「各類所得扣繳率標準」，預告期為兩個月，蒐集各界意見後呈報行政院核定。

修法後因相關單位需進行系統調整，預計新免稅門檻將在今年十二月上路，最快七、八月的發票就適用。

統一發票目前獎金一千元的五獎，及獎金兩百元的六獎中獎都免扣稅，但中四千元的四獎或更大的獎，中獎就要扣繳百分之廿。

若免稅門檻提高至五千元中四獎就免稅，中獎金一萬元以上的三獎或更大的獎，才要扣稅。

彩券統一發票行政院免稅財政部
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

加味電子菸比較健康？ 研究：恐有心臟病風險

2019-05-29 22:25

擦香水前必用！盤點最便宜保養品「凡士林」5大功效

2019-05-29 22:33

影／拍到了！龜山島活火山證據 海底溫泉陰陽海大噴發

2019-05-29 21:16

一顆肉粽100元! 好市多線上庫存竟賣光光

2019-05-29 21:29

中研院：大屯山測到「心跳」 證實是活火山

2019-05-29 23:07

阿嬤摸到腋下有不明腫塊 竟是手指的30年黑痣癌變

2019-05-29 19:22

高雄又有人染本土登革熱 疾管署四字訣防疫

2019-05-29 18:59

來去總統府住一晚 觀光局：無違法疑慮

2019-05-29 18:16

隨時夾緊屁屁 痔瘡不敢就醫如廁「爆菊」成心中陰影

2019-05-29 18:15

童星爸曝光諮商音檔給媒體 兒少團體：恐造成二次傷害

2019-05-29 18:13

Gap進駐華泰名品城 Janet分享購物心得直呼「超欠買！」

2019-05-29 17:54

影／檢測憂鬱症 90秒有答案！InnoVEX開展好好玩

2019-05-29 17:31

老舊環評退場機制 新規定6月起實施

2019-05-29 17:24

屏東監獄爆流感群聚感染 86人隔離

2019-05-29 17:14

西濱快南段最後一哩路環評過關 估2026年通車

2019-05-29 16:56

韓國瑜碰壁 高捷紅線延伸案自砍兩站環評仍要「補考」

2019-05-29 16:52

獨／血汗台大 台大藥師：若忘記打卡半夜得回院補打

2019-05-29 16:39

忘記打卡一次被扣2000元？台大藥師反彈

2019-05-29 16:13

年紀大就不做子宮頸抹片檢查? 國健署破解萬年迷思

2019-05-29 16:00

高中生放天燈變天降危機… 騎士怒：差點害死我

2019-05-29 15:50

影／北部高職生在教室吸電子煙 國健署將溯源追查

2019-05-29 15:34

靜映山居 乘載歷史時光與建築再現

2019-05-29 15:29

天府之國麓湖美境 以光影營造千姿百態的空間靈魂

2019-05-29 15:24

中老年人「先昏後倒」 很可能是腦膿瘍作祟

2019-05-29 15:10

《有機農業促進法》明上路 農戶：補助種植前先談要賣誰

2019-05-29 14:35

陳妍希運動瘦身腿先變粗 醫師：方法錯了

2019-05-29 14:34

台鐵「同樣工作做2次」 發了PDA還要車長手抄一遍

2019-05-29 14:33

新故宮計畫大改造 60萬件國寶搬遷危機解除

2019-05-29 14:29

每18分鐘地震一次 中研院發現大屯火山群「心跳」

2019-05-29 14:25

夏季預防皮膚癌 防曬4寶隨身帶

2019-05-29 14:24

對流雲系發展旺盛 下午5縣市大雨特報

2019-05-29 14:23

有機農業法實施 營養午餐需用有機

2019-05-29 13:49

里山動物列車強勢回歸 6月3日首航南港到通霄

2019-05-29 13:44

發票彩券中獎 未來5000元才要課稅

2019-05-29 13:42

端午節連假易塞路段報你知 盡興出遊不用怕

2019-05-29 13:25

中部萬安42號演習明天登場 拒不配合最高罰15萬元

2019-05-29 13:13

若沒簽有機同等性 明年5月外國有機農產不能進口

2019-05-29 12:55

測到心跳了 大屯火山和龜山島都是活火山

2019-05-29 12:36

彩券發票中獎5000元以下擬免稅 最快12月上路

2019-05-29 12:01
看更多

熱門文章

南迴公路柏油「加強版厚度」曝光 民眾：這才是公路

2019-05-29 10:50

「美的好朋友」小編爆料後 美女、綠營大老竟都來找他

2019-05-29 08:33

影／拍到了！龜山島活火山證據 海底溫泉陰陽海大噴發

2019-05-29 21:16

測到心跳了 大屯火山和龜山島都是活火山

2019-05-29 12:36

梅雨季第四道鋒面南移 中南部防大雨

2019-05-29 09:47

500元有找！ 好市多星巴克咖啡豆促銷 網友：線上買更便宜

2019-05-28 19:30

韓國瑜碰壁 高捷紅線延伸案自砍兩站環評仍要「補考」

2019-05-29 16:52

陳妍希運動瘦身腿先變粗 醫師：方法錯了

2019-05-29 14:34

每18分鐘地震一次 中研院發現大屯火山群「心跳」

2019-05-29 14:25

獨／血汗台大 台大藥師：若忘記打卡半夜得回院補打

2019-05-29 16:39

阿嬤摸到腋下有不明腫塊 竟是手指的30年黑痣癌變

2019-05-29 19:22

中部萬安42號演習明天登場 拒不配合最高罰15萬元

2019-05-29 13:13

發票彩券中獎 未來5000元才要課稅

2019-05-29 13:42

最狂KUSO廣告笑到噴飯 郭、韓互毆搶「大位」

2019-05-29 12:21

飛機餐不夠豪華？她擺臭臉又嫌棄 網：沒見過世面

2019-05-29 15:00

4歲女兒說出「胎內記憶」 卻把媽媽惹哭飆淚

2019-05-29 12:54

吳德榮：今北台灣偏涼明回暖 周末起天氣不穩

2019-05-29 07:35

南科15上市櫃公司聯合徵才 近3千職缺等候應徵

2019-05-29 11:16

童星爸曝光諮商音檔給媒體 兒少團體：恐造成二次傷害

2019-05-29 18:13

吃鳳梨治飛蚊症有效？ 醫師：勿延誤就醫治療

2019-05-29 07:48

獨／台鐵智慧化開倒車？ PDA用一個月又要列車長手抄

2019-05-29 10:45

西濱快南段最後一哩路環評過關 估2026年通車

2019-05-29 16:56

162變175！ 林依晨鏤空連身褲穿出超好比例

2019-05-29 14:28

【我見我思】思微兒／婆婆的假髮

2019-05-29 06:00

【為母心情】湯名潔／我是媽媽，我睡到自然醒

2019-05-29 06:00

忘記打卡一次被扣2000元？台大藥師反彈

2019-05-29 16:13

【即時短評】有學校念就好？ 教部放任私校擺爛教學品質

2019-05-29 11:23

彩券發票中獎5000元以下擬免稅 最快12月上路

2019-05-29 12:01

高中生放天燈變天降危機… 騎士怒：差點害死我

2019-05-29 15:50

鮮爆！IG打卡絕美水果鮮奶油三明治 J Fruit Mart隱身國父紀念館站

2019-05-29 12:33

一顆肉粽100元! 好市多線上庫存竟賣光光

2019-05-29 21:29

端午節連假易塞路段報你知 盡興出遊不用怕

2019-05-29 13:25

懶人包／25元起銅板價！遊燈籠海、逛鹿港老街 IG推5種美味必吃

2019-05-29 19:59

Gap進駐華泰名品城 Janet分享購物心得直呼「超欠買！」

2019-05-29 17:54

軍職20年 他轉行太陽能專案經理年薪破百萬

2019-05-29 11:55

隨時夾緊屁屁 痔瘡不敢就醫如廁「爆菊」成心中陰影

2019-05-29 18:15

對流雲系發展旺盛 下午5縣市大雨特報

2019-05-29 14:23

想脫單快看！哪個星座最容易被你煞到？

2019-05-29 15:31

【親子之間】潘洛克／BuGi與沒有

2019-05-29 06:00

影／心碎！母象倒地死亡 小象不斷觸碰想喚醒媽媽

2019-05-29 14:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top