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等太久！新課綱教科書有版本全審過 近日可供書備課

2019-05-29 20:56聯合報 記者張錦弘╱即時報導

12年國教新課綱8月上路，小一、國一、高一先實施，但各科教科書至今仍未完全審定，各校還沒選好教科書，老師也還沒拿到備課用書，教團、立委一再憂心新課綱能否如期、如質上路，甚至主張延後實施。

國教院教科書研究中心主任楊國揚今天表示，到今天中午為止，各科送審425個版本教科書，已約8成5通過，小學都已全部審完；國中也多數審完，包括社會科3個版本都已通過；進度教較慢的是科技領域，送審4個版本，月底可望至少先通過兩版本。

至於高中，比較棘手的歷史已通過2個版本，另4個版本仍在審；地理3個版本都已過；公民與社會也通過3版本，另2版本仍在審。高中生活科技全審完，但資訊科技仍只通過一個版本，另3個版本仍在審；高職資訊科技通過3個版本。

楊國揚強調，國教院會履行承諾，力求到本月底各科教科書至少通過2-3個版本讓學校選用，沒審完的，也力求在6月審完。不過，高中健護因只有兩版本送審，目前已通過一本，另一本仍在審。

龍騰文化副總經理陳美妃指出，龍騰是目前出版高中職所有主要共同科目（考科），唯一各科版本都已審定通過的書商。其中國文、英文、自然領域較早通過，例如國文2月間就拿到國教院的執照，已先送樣本給學校選書。

陳美妃說，難度最高的是社會科，107年10月公告課綱，11月才送審教科書，龍騰版公民本月24日才終審，歷史25日終審，但本周一（27日）才公告。等了大半年，所有送審教科書才大功告成，龍騰快馬加鞭，周一確定終審，就改好教材檔案並印出樣書，到國教院去等執照申請表，立馬蓋章送樣，且在旁等著承辦人核對完審本，核發執照號碼。

陳美妃說，本周五有執照的各科龍騰版教科書，就可全部提供給高中職老師選書，最快6月中就可陸續提供新書給選龍騰版的老師備課；至於高一新生，通常要等7月確定招生人數，學校才會下訂單，學生最快8月才會拿到書。

社會領域新課綱去年10月才公告，影響教科書送審進度，尤其課綱變動最大的歷史，至今...
社會領域新課綱去年10月才公告，影響教科書送審進度，尤其課綱變動最大的歷史，至今才審過龍騰、南一等兩個版本。書商要拿到執照號碼，印在教科書封底（見圖右），才能讓學校正式選書。圖／龍騰文化提供
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等了大半年，龍騰版送審的新課綱各科教科書已全部通過，本周五就可送樣本給老師選書，...
等了大半年，龍騰版送審的新課綱各科教科書已全部通過，本周五就可送樣本給老師選書，最快6月中就可陸續提供新書給選龍騰版的老師備課。圖／龍騰文化提供
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