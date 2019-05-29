大屯山是活火山 災防中心研議警訊通報系統

2019-05-29 21:15 中央社 台北29日電



大屯山車道是園區內重要的賞蝶路線之一，為維護動植物的棲地生態及提供遊客安全的賞蝶環境，自5月25日起至6月16日每日上午7時至下午4時（經常性管制），除執行公務外，禁止各式車輛（含自行車）進入。 圖／陽明山國家公園管理處提供 分享 facebook

中研院研究團隊認定大屯火山和龜山島是活火山，但國內火山警訊發送標準仍在研議中，災防中心表示，未來會透過Line、災防告警訊息等各種方式發送，提醒民眾注意。

在科技部及內政部的協助下，中央研究院研究員林正洪及研究團隊於2011年於陽明山國家公園管理處菁山自然中心設置大屯火山觀測站，經過長期監測，認定大屯火山、龜山島都屬於活火山。

大屯火山觀測站（TVO）建立多種即時的火山監測系統，包括地球化學方面的噴氣孔、土壤氣監測、溫泉水監測、水質監測等共18站；地球物理方面的GPS、次聲波、傾斜儀、地溫共24站；地震儀則有40站。

林正洪表示，大屯火山觀測站整合不同單位的監測系統，形成第一線的接收站，一旦發現有大量異常現象，會同步將資料傳給中央氣象局做判定，確認火山訊息後，續往中央呈報，成立應變中心。

林正洪說，火山資料也提供給國家災害防救科技中心，建構火山警示通報系統，包括紅、綠燈指標等，不過火山警戒值怎麼訂還在研議中。

國家災害防救科技中心表示，目前火山已納入災防法範圍，不過要在何種情況下發布警訊，相關單位包括學界還在研究、制定發送的標準，畢竟火山監測系統多樣，非單一指標，與地震、颱風相比更為複雜。

災防科技中心說，火山噴發是重大訊息，未來訂出標準會協助上架，盡量透過所有系統發布出去，除讓一般民眾透過Line接受到火山的警示通報外，也會透過國家級的示警簡訊發送，提醒民眾注意。

經濟部中央地質調查所從2004年開始觀測火山活動，後由科技部成立大屯火山觀測站，地調所持續協助進行溫泉水與地溫等觀測工作。

地調所科長張碩芳說明，火山活動主因為岩漿上升，源頭灌滿岩漿庫後就容易發生噴發現象，前兆包括地震數量變多、震源深度變淺、地表變形、地溫變高、火山氣體及溫泉水中的二氧化硫、硫化氫等濃度變高等。

不過，張碩芳表示，十幾年觀測下來都未發現異常前兆，近期與大屯火山相關的地震震源也都較深，目前看來都算平穩。

現行災防告警訊息是由中央部會及地方政府所發布，在發生大雷雨即時訊息、地震即時警報、公路封閉警戒、水庫洩洪警戒、土石流警戒、疫情通知、防空警報等情況下，特定區域內部分3G及所有4G用戶手機就可收到告警訊息。

由於日本是世界上火山活動最頻繁的區域之一，日本政府相關單位會根據火山噴發的頻率和規模，發布火山爆發警訊，如今年1月九州鹿兒島縣的「口永良部島」火山噴發明顯，日本當局就曾發布第三級的「入山管制」警訊，禁止所有登山活動外，也要求附近民眾也必須儘速撤離。