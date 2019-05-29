高雄又增登革熱病例 雨後別忘巡倒清刷

2019-05-29 20:22 中央社 台北29日電



高雄市近日陣雨不斷，登革熱病媒蚊指數持續偏高，衛生局動員清除孳生源。 圖／高雄市衛生局提供 分享 facebook 疾管署今天公布，新增1例本土登革熱個案，為一名高雄市男性。今年截至目前共2例本土登革熱，都在高雄現蹤。疾管署提醒，近日各地均有降雨，民眾應即時清掃積水，巡倒清刷。

衛生福利部疾病管制署晚間公布，高雄市新增1例本土登革熱病例，為居住三民區鼎金里的50多歲男性，5月27日起陸續出現腰痠、肌肉痠痛、關節痛及發燒等症狀，就醫時因登革熱NS1快篩陽性由診所通報，今天確診感染登革病毒第四型。

疾管署副署長莊人祥表示，個案潛伏期間沒有國外旅遊史，平時活動地以住家及位於三民區鼎中里的工作地為主，目前感染源不明。衛生單位已舉行會議擬定防治作為。

莊人祥指出，今年截至目前，國內累計2例本土登革熱病例，都居住高雄市。另有150例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，其中以印尼54例、越南32例為多；境外移入病例數為近10年同期最高。

部分鄰近台灣的東南亞及南亞國家登革熱疫情仍處高峰或流行期，其中新加坡、寮國、馬爾地夫及柬埔寨疫情處高峰，馬來西亞、菲律賓及越南處流行期，泰國疫情則持續上升；多國病例數高於近年同期。

疾管署呼籲，近期受鋒面影響，各地均有降雨情形，民眾於降雨過後應落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視家戶內外積水容器，將積水倒掉，徹底清除家戶內外輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等容器。

高雄市近日陣雨不斷，登革熱病媒蚊指數持續偏高，疫情一觸即發，各社區上周總動員執行容器減量及孳生源清除。圖／高雄市衛生局提供 分享 facebook

若有廢棄浴缸、水族箱等大型廢棄容器，可聯絡清潔隊協助清運，留下的器物也要刷洗以去除蟲卵，並妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器則務必刷洗並加蓋或加掛細網，避免病媒蚊孳生及感染登革熱的風險。

莊人祥表示，民眾前往登革熱流行地區務必做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲，或於皮膚裸露處使用政府機關核可的防蚊藥劑。返國後若有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，應儘速就醫，並主動告知旅遊活動史。醫療院所如遇有疑似感染個案請及早通報，以利衛生單位採取防治措施。