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阿嬤摸到腋下有不明腫塊 竟是手指的30年黑痣癌變

2019-05-29 19:22聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣91歲施姓阿嬤的右手大拇指指腹和指甲片，各有1顆黑痣，因已存在30多年，一直沒放在心上；4月間，阿嬤洗澡時摸到右腋下有一個腫塊，趕緊求醫，醫師切片檢查，確診是第四期惡性黑色素瘤合併右腋下轉移，阿嬤和家人驚嚇到不敢相信。

衛福部彰化醫院一般外科醫師李忠懷說，考慮到阿嬤年事已高，不宜接受化療，目前以口服藥物控制病情，等待腫瘤變小，再評估進一步切除。

李忠懷說，黑色素瘤是一種從黑色素細胞發展而來的癌症，臨床上皮膚會產生不正常且不均勻的黑色素沉澱，女性常見於腿部，男性常見於背部，但也可能出現在眼睛、口腔、腸道及肛門等部位；有時黑色素瘤是由痣演變而來，

「黑色素瘤為惡性度最高的皮膚癌，好發於免疫力較低的老年人，發生率約為十萬分之一，從發現到死亡可能只有幾個月。」李忠懷說，老人對皮膚病灶可能疏於警覺及防護，導致延遲就醫時間，加上黑色素瘤很容易轉移，致死率也很高。

施姓阿嬤說，她右手拇指的指腹和指甲片各有1顆黑痣，印象中已有30多年歷史，因不痛不癢，一直放在心上，也沒有留意痣的外觀變化。1年前，她到醫院做健康檢查，並沒有異樣，3月間洗澡時摸到右腋下有腫塊，感覺怪怪的。

阿嬤說，她喜歡貓，每天都跟貓在一起，以為是染貓熱，家人陪她到住家附近的診所就醫，醫師檢查後告訴她，除了除淋巴腫大外，沒有倦怠、食慾不振、虛弱、寒顫或全身酸痛等疑似貓抓熱的症狀，建議她到大醫院檢查。

4月間，阿嬤由家人陪伴到彰化醫院檢查，聽到是黑痣的癌變，驚嚇難安。李忠懷說，阿嬤的腋下腫塊有7.8公分，是由右手大拇指的「痣」病變所引起的轉移，懷疑罹患黑色素瘤，將指腹黑痣進行切片後，確診為第四期惡性黑色素瘤，且腫瘤厚度達0.75公分。

李忠懷說，若發現痣的外觀變大、邊緣不規則、形狀不對稱、顏色改變或不均勻、皮膚破壞、產生潰瘍或易出血等症狀，應提高警覺，及時就醫，只要腫瘤尚未轉移，大部分的病患可被治癒。

「目前已證實，過量的陽光及紫外線是引起皮膚癌的重要因素。」李忠懷提醒民眾，艷陽天出門，最好塗抹防曬品、撐陽傘或加穿外套，避免在正午時分外出，以免黑色素細胞發生癌變，尤其身上黑痣多，或容易曬傷的人，更要防曬。

91歲阿嬤洗澡發覺右腋下有不明腫塊，衛福部彰化醫院一般外科醫師李忠懷進行切片檢查...
91歲阿嬤洗澡發覺右腋下有不明腫塊，衛福部彰化醫院一般外科醫師李忠懷進行切片檢查後，確診是阿嬤右手拇指的黑痣癌。記者何烱榮／攝影
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91歲阿嬤的右手拇指指腹，有1顆30多年的黑痣，因未注意它的外觀變化，竟癌變成淋...
91歲阿嬤的右手拇指指腹，有1顆30多年的黑痣，因未注意它的外觀變化，竟癌變成淋巴腫塊。記者何烱榮／攝影
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腫瘤醫師防曬
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