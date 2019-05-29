高雄又有人染本土登革熱 梅雨南移 疾管署四字訣防疫

2019-05-29 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



疾病管制署下午公布，高雄市新增1例本土登革熱病例，為居住三民區鼎金里50多歲男性，今年截至目前國內累計2例本土登革熱病例，均居住高雄市。疾管署呼籲，近期受鋒面影響，各地均有降雨情形，民眾於降雨過後應落實「巡、倒、清、刷」避免病媒蚊孳生及感染登革熱的風險。

疾管署副署長莊人祥表示，該男潛伏期間無國外旅遊史，平時活動地以住家及位於三民區鼎中里的工作地為主，5月27日起陸續出現腰痠、肌肉痠痛、關節痛及發燒等症狀，就醫時因登革熱NS1快篩陽性由診所通報，經檢驗於今日確診感染登革病毒第四型。目前個案已收治住院防蚊隔離，同住家人無疑似症狀。

莊人祥指出，該男活動範圍並無其他已知登革熱病例，衛生單位研判感染源應為病狀不明顯的境外移入個案，加上連日降雨病媒蚊孳生導致疫情發生。為避免疫情傳播，衛生單位已召開前進指揮會議擬定防治作為，並前往個案居住地周邊進行孳生源清除、噴藥作業及民眾衛教，後續將持續針對個案社區進行緊急防治、擴大疫調、病媒蚊監測及疫情風險評估等防治工作。

據疾管署統計，今年截至目前國內累計2例本土登革熱病例；另有150例境外移入病例，創近10年同期最高，感染地以東南亞國家為主，其中以印尼54例及越南32例為多。部分鄰近我國東南亞及南亞國家登革熱疫情仍處高峰或流行期，其中新加坡、寮國、馬爾地夫及柬埔寨疫情處高峰，馬來西亞、菲律賓及越南處流行期，泰國疫情持續上升。