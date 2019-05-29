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伊甸「愛孩童幸福節」明起開幕！親子一起遊戲闖關

2019-05-29 18:28聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

拉近親子間的關係與情感，伊甸基金會舉辦的「愛孩童幸福節」明天起至周日，一連4天在CITYLINK南港店設置了闖關遊戲區，透過各種遊戲關卡，訓練親子的合作默契、手眼協調反應等，藝人方志友擔任伊甸公益大使，今天帶著5歲慢飛天使阿宏一起體驗，呼籲所有家長們要多留意孩子發展歷程，每個孩子都重要，成長只有一次機會。

據衛福部2018年調查，兒少保護施虐因素以缺乏親職教育最多，佔31%，依序則為婚姻失調13%、親子關係失調9%。可見，家長們對幼兒發展及學童成長的需求，缺乏了解與陪伴，而伊甸基金會認為，早療家庭與一般家庭沒有不同，若彼此無法分擔及面對孩子的問題，導致一方的育兒壓力遽增，長期下來，恐造成家庭關係緊張，嚴重甚或出氣轉嫁孩子身上。

為了增進親子關係與陪伴機會，伊甸舉辦「愛孩童幸福節」，設計3關大型遊具關卡「節奏動次動」、「助小象一幣之力」、「正能量打氣站」，其中「節奏動次動」考驗的是親子兩人的合作默契和手眼協調的反應速度，「助小象一幣之力」需兩人合力才拉得動小彈珠，而每顆彈珠所經過的洞口，象徵著弱勢學童學習所需資源，例如營養早餐、課後照顧等資源缺乏。最後一關「正能量打氣站」則是愛的大聲公。

慢飛天使阿宏是智能障礙中度孩子，伊甸基隆早療中心組長林貴瑜說，阿宏原本詞彙少、專注力弱、行走不穩，經過2年多訓練，已經可以專心聽從老師指令，話也變得多，認知進步許多。

伊甸基金會資源發展處處長張炎玉表示，愛孩童幸福節倡議「都是孩子都要愛」的理念精神，不管孩子發展狀況或課業表現，每個孩子都值得我們用心去愛，這次活動精心設計多項親子互動的關卡體驗，歡迎社會大眾一起帶孩子出遊，同時也邀請民眾持續用行動響應伊甸「弱勢兒童服務計畫」，每月定期捐款300元，就能幫助一位慢飛天使接受早期療育服務。

藝人方志友擔任伊甸公益大使，今天帶著5歲慢飛天使阿宏一起體驗「愛孩童幸福節」3遊...
藝人方志友擔任伊甸公益大使，今天帶著5歲慢飛天使阿宏一起體驗「愛孩童幸福節」3遊戲關卡。記者葉冠妤/攝影
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伊甸基金會舉辦的「愛孩童幸福節」，從明天起到周日在CITYLINK南港店設置闖關...
伊甸基金會舉辦的「愛孩童幸福節」，從明天起到周日在CITYLINK南港店設置闖關遊戲，讓親子透過遊戲體驗拉近感情。記者葉冠妤/攝影
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