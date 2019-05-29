願景／一起關心地球！全球華文永續報導奬徵件開跑

2019-05-29 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 郭琇真 ╱即時報導



總奬金超過130萬元的「第三屆全球華文永續報導獎」徵件將開跑，6月1日至30日止受理報名，歡迎新聞工作者及大專學生報名。

華文永續報導獎由TVBS信望愛永續基金會主辦，獎項分專業及學生組，各有平面、影片（長）、影片（短）、融媒體類，共8個類組獎項，其中獎金最高為融媒體類，專業組20萬元、學生組5萬元。主辦單位表示，前兩屆學生組融媒體首奬都從缺，今年歡迎大專院校學生組隊挑戰拿奬金，一起為地球努力。

全球華文永續報導獎旨在鼓勵大家用建設性新聞方法，為生態、環境所面臨的問題或難題，找出路、提供解方。兩屆以來有台灣、香港、中國大陸、馬來西亞及澳大利亞等地多達657件的投稿作品。

例如去年學生組影片類得獎作品有：玄奘大學大傳系學生關注生態保育與能源爭議的「給我生存空間！大潭藻礁的嗚咽」、銘傳大學新聞系學生聚焦流浪動物問題的「收容資源有限，如何讓毛小孩希望無限？」。

專業組中，聯合報系願景工程「找溪望．救水路系列專題報導」關心河川汙染和整治議題榮獲平面類首獎，融媒體類則由TVBS聯利媒體的「冰之島融化中 前進格陵蘭」拔得頭籌，該作品特地飛往格陵蘭，透過虛擬實境（VR），讓人親身感受到氣候變遷對人類及環境的衝擊。

第三屆全球華文永續報導奬6月30日徵件截止，徵件範圍為去年7月1日到今年6月30日完成的華文作品。詳細辦法請見「全球華文永續報導獎」官網：https://www.newsaward.org/activity。