隨時夾緊屁屁 痔瘡不敢就醫如廁「爆菊」成心中陰影

2019-05-29 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



「只要想上廁所，就開始隱隱作痛。」面臨痔瘡長期侵擾的藥師徐愛婷說，過去罹患嚴重痔瘡的那段時間，看到廁所都會怕，每次排便完，衛生紙總是夾雜著便便跟鮮血，永遠擦不乾淨，特別是急性期時，腫脹的痔瘡壓迫到肛門，得隨時夾緊屁屁，以防一不小心就「血流成河」

台北聯合醫院忠孝院區家醫科主治醫師姚偉明表示，俗話說「十男九痔、十女十痔」，凸顯國人罹患痔瘡的盛行率，現代人缺乏運動又久坐，排便不順等，都是造成痔瘡盛行率高的原因，男女比約4比6，而女性因為難以啟齒，不願就醫，使痔瘡的嚴重度更勝於男性。

姚偉明說，痔瘡是靜脈曲張的一種，但與其他部位的靜脈曲張不同，肛門周邊的靜脈，缺乏靜脈瓣，會讓回流不回去的血液形成一團小肉球，痔瘡分內痔與外痔，通常初期的內痔不會感到疼痛，若沒有造成生活上的不適，即使罹患內痔也可以不用理會，一旦影響生活就建議立即就醫。

痔瘡通常會依照不同的期別做一治療，姚偉明說，通常會採取外用藥塗抹，嚴重者會手術切除，近期則有口服藥物引進，增加醫師在臨床上治療的方式，主要是改善急性痔瘡，對於一般的靜脈曲張也有緩解的效果。