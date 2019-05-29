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童星爸曝光諮商音檔給媒體 兒少團體：恐造成二次傷害

2019-05-29 18:13聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

某童星母親日前因病驟逝，引發爸爸與媽媽親友互相指責，屢登上媒體版面，該童星爸除發聲明書、小孩親筆書信回應外界質疑，更曝光小孩的心理衡鑑評估報告、身心科診斷證明書、諮商過程錄音檔等隱私資料，兒少團體今聯合發聲明譴責該星爸不僅侵犯小孩隱私權，也讓孩子除面對喪親之痛，還得承受媒體報導、網友與公眾議論所導致的二次傷害。

參與連署的兒少團體包括兒福聯盟、家扶基金會、靖娟基金會、台灣展翅協會、兒少權心會、台大兒少暨家庭研究中心、台少盟、台灣照顧管理協會、乘風少年學園、勵馨基金會、婦女救援基金會、至善基金會、智障者家長總會。

這些團體今共同發聲明強調，聯合國兒童權利公約(CRC)已明白揭示，隱私權對兒童而言，是重要的基本人權，任何人不得任意剝奪或侵害，本次事件中，星爸及媒體對外公開的諸多資料，都涉及孩子本身的就醫及心理健康評估，理應謹慎保護，不得隨意公開，何況依現行「兒童及少年福利與權益保障法」第69條規定，媒體、任何人亦不得公開揭露兒少監護權相關事件中孩子姓名及足以識別其身分的資訊，目的就是為了保護孩子，讓孩子免於承擔更多異樣目光所帶來的壓力與傷害。

對近日紛擾，兒少團體提出以下3點呼籲：

1. 孩子不是父母的財產，大人之間的衝突，應避免將孩子捲入。請星爸多關照孩子的身心健康狀況，避免將孩子的隱私資料，拿來作為處理家庭糾紛、搏媒體版面的籌碼或手段，避免帶給孩子更大的傷害。

2. 請媒體加強自律，停止鉅細靡遺的報導童星家長過往的衝突事件，並應將童星本人就醫、接受心理諮商等細節與隱私資料，盡快自報導中移除。

3. 童星雖是公眾人物，畢竟仍是未成年的孩子，需要你我妥善保護，請社會大眾停止轉貼、分享相關報導中關於童星個人的隱私資料，一起守護孩子的基本人權。

隱私權人權監護權
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