Gap進駐華泰名品城 Janet分享購物心得直呼「超欠買！」

2019-05-29 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



台灣OUTLET市場持續成長，也帶動一波品牌進駐。美式休閒服裝Gap繼去年進駐林口三井OUTLET後，日前又宣布全台第二家OUTLET門市正式進駐桃園華泰名品城。為歡慶新門市開幕，品牌不僅找來形象陽光活潑的女藝人Janet分享購物小撇步，同時祭出獨家優惠，例如經典Logo 連帽外套成人只要599元、嬰幼童399元即可輕鬆購入！

位於桃園高鐵站旁的華泰名品城，日前才風光宣布三期全區開幕，285個品牌齊聚，齊不包含不少話題精品及人氣美食，緊接著還有八景島水族館、新光影城及飯店等大型營業設施，預料可將營收再往上推升一檔層次。

而美式品牌Gap選在此時進駐，打造近200坪大的購物空間，業者表示，除了一般門市與網路門市以外，也希望透過不同型態的店舖，可以提供消費者更多元的購物方式。而在華泰名品城盛大開幕的Gap OUTLET也祭出獨家超值組合，像是必買的經典Logo產品限時只要399元，此外，全場新品6折優惠，新、舊會員更能享有5折，同時新會員消費滿 1,000元就可獲得獨家Gap 經典Logo牛仔托特包。