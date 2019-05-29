老舊環評退場機制 新規定6月起實施

2019-05-29 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



老舊環評退場機制研議多年，環保署長張子敬今年上任後，表明修法耗時、耗費人力，社會對修法無共識，決定不修環評法，引發爭議。環保署今天召開環評大會通過臨時提案，6月1日起將在所有審查通過的環評案初稿，審查結論載明10年未施工者，審查結論失其效力，但開發單位可以經目的事業主管機關核准後展延結論效期1次，但展延期間不得超過5年。

過去老舊環評無退場機制長年已發爭議，近年深澳電廠、中油第三天然氣接收站等案爭議案件都涉及陳年老舊環評案件沒有退場機制，以環差案送審闖關。不過張子敬認為現有的行政程序法就有授權，對於老舊環評案件可以有所約束，無須全面翻修環評法。

環保署本月10日邀集地方政府環保機關討論「環評案件退場機制及老建環評案件監督原則」後，今天在環評大會臨時提案宣布，從今年6月1日起審查通過的環評案，開發行為做成審查結論時，必須依行政程序法第93條規定，於審查結論中載明行政處分失效規定。

環保署表示，審查結論中必須納入「本案自公告日起逾10年未施工者，審查結論失其效力；開發單位得於限期屆滿前，經目的事業主管機關核准後轉送環保署展延審查結論效期1次，展延期間不得超過5年」等文字，表明環評通過後超過一定期間未施工時，審查結論會失效。

環署綜計處長劉宗勇表示，今天將文字白紙黑字納入審查結論，釋明經環評審查通過逾一定期間未施工者，審查結論就失其效力。對於環委詢問何謂「開工」？劉宗勇強調，開工典禮不算施工，必須要取得土地雜建照後，也就是拿到許可後有實質動工才算，如果是沒有取得建雜照的動工也都不算。