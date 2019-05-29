西濱快南段最後一哩路環評過關 估2026年通車

2019-05-29 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



有「窮人高速公路」之稱的西濱快速公路，南部路段「最後一哩路」曾文溪橋，因位於黑面琵鷺重要棲地、台江國家公園等環境敏感區，停工近30年後終於通過環差初審，今天在環評大會全案通過。公路總局預估最快可在2026年通車。

曾文溪橋工程在1990年代喊停，公路總局將路線改偏向東側、避開濕地，重啟可行性評估，並允諾施工期間啟動「停工保護機制」，環保署環評大會昨迅速通過此案，讓這條窮人高速公路全線完工邁出一大步。目前西濱還剩北部的鳳鼻到香山路段，卡在濕地爭議待解決。

西濱快速道路分為北、中、南路段，南部路段從西濱大橋南端到台南市喜樹灣，全程109公里，目前從台南八棟寮至九塊厝路段都已通車，僅剩曾文溪橋附近因有國際級濕地，且是黑面琵鷺重要棲地及台江國家公園等環境敏感區，歷經多年無法執行，成了西濱南部路段缺口。

公路總局重提計畫，將原核定經過的台江國家公園路段向東移，完全避開敏感地區，全案從台61線十份交流道主線末端為起點，跨越曾文溪後再銜接台江大橋，全程3380公尺，估要耗資80億元，未來往東可銜接國八、國一及國三等高速公路，加上台江大道路幅寬，可接到台南市的北外環道路，未來交通網將更完整。