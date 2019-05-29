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西濱快南段最後一哩路環評過關 估2026年通車

2019-05-29 16:56聯合報 記者侯俐安╱即時報導

有「窮人高速公路」之稱的西濱快速公路，南部路段「最後一哩路」曾文溪橋，因位於黑面琵鷺重要棲地、台江國家公園等環境敏感區，停工近30年後終於通過環差初審，今天在環評大會全案通過。公路總局預估最快可在2026年通車。

曾文溪橋工程在1990年代喊停，公路總局將路線改偏向東側、避開濕地，重啟可行性評估，並允諾施工期間啟動「停工保護機制」，環保署環評大會昨迅速通過此案，讓這條窮人高速公路全線完工邁出一大步。目前西濱還剩北部的鳳鼻到香山路段，卡在濕地爭議待解決。

西濱快速道路分為北、中、南路段，南部路段從西濱大橋南端到台南市喜樹灣，全程109公里，目前從台南八棟寮至九塊厝路段都已通車，僅剩曾文溪橋附近因有國際級濕地，且是黑面琵鷺重要棲地及台江國家公園等環境敏感區，歷經多年無法執行，成了西濱南部路段缺口。

公路總局重提計畫，將原核定經過的台江國家公園路段向東移，完全避開敏感地區，全案從台61線十份交流道主線末端為起點，跨越曾文溪後再銜接台江大橋，全程3380公尺，估要耗資80億元，未來往東可銜接國八、國一及國三等高速公路，加上台江大道路幅寬，可接到台南市的北外環道路，未來交通網將更完整。

為免衝擊生態特別擬定「停工保護機制」，全案也在每年11月至隔年3月候鳥期，暫停高噪音工程、不進行夜間施工；除草時以人工除草、取代除草劑，並禁止使用老鼠藥；燈光則避免讓趨光性昆蟲聚集的燈具等。

西濱快速公路彰化王功、芳苑段及台南曾文溪段，都曾因環評卡關，圖中芳苑段現已通車，...
西濱快速公路彰化王功、芳苑段及台南曾文溪段，都曾因環評卡關，圖中芳苑段現已通車，曾文溪段也可望解套。 圖／公路總局提供
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