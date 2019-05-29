韓國瑜碰壁 高捷紅線延伸案自砍兩站環評仍要「補考」

2019-05-29 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



環保署今天召開環評大會，討論高雄捷運岡山路竹延伸線，該計畫原本設置RK2至RK8共七個高架捷運車站，但由於RK7、RK8兩站緊鄰住宅區，景觀、噪音等環境影響較大，上回環評專案小組時，環評委員認為應進入較嚴格的二階環評，高雄市為拚今天在環評大會過關，主動刪除爭議性較大的RK7、RK8兩站，但環評委員仍未埋單，認為少了兩站運量效益應重新評估，下次環評大會將續審。

高雄市長韓國瑜上任後，將高雄捷運紅線岡山路竹延伸線列為重大交通建設，規畫從岡山延伸到路竹、湖內等地區，全長11.63公里將增設岡山農工、本洲產業園區、高雄科學園區、高苑科技大學、南路竹、路竹及大湖等7個高架車站，預計施工期間4年半，韓市府盼可帶動本洲產業園區及高雄科學園區發展，讓高雄「拚經濟發大財」。

不過，今年四月第四次環評專案小組審查時，由於RK7（路竹）及RK8（大湖）兩站緊鄰住宅密集區，對景觀及噪音振動等環境影響衝擊大，環評委員表明若開發單位修正方案只送RK2到RK6路線，還有機會力拚通過，若堅持RK2到RK8路線規畫，建議進入審查較繁複耗時的第二階段環境影響評估。

為求全案可在今天環評大會過關，高市府主動提出縮減路線方案，將RK7、RK8兩站路線刪除，車站只剩5個車站，路線僅剩7.84公里，涵蓋岡山及路竹區，沒有經過湖內區。高市府代表說，路線縮減後每日運量人次從2萬9千人減少為2萬人，減少約3成，興建、營運成本也都會減少，收入仍會大於營運成本，符合交通部規定。

不過，環評委員李克聰質疑，路線縮減後，高市府是否有評估調整運量？他認為，剩餘路線跟台鐵重疊，若靠兩個園區撐起這個捷運，運量恐怕會高估，未來把困境丟給營運單位，只會成為蚊子建設。代表國發會出席的環委也質疑，將人口最多RK7及RK8刪除，其效益是否足夠。

國發會代表也質疑，這個案子交通部審完可行性評估、行政院核准的，當初核准的是RK2到RK8，而且RK7、RK8兩站是人口最密集之處，現在高市府自己砍掉了，效益是否足夠？是否應重新回到交通部、行政院審查？但交通部回應，環評通過後全案會再送到交通部審綜合規畫，到時候如果認為不可行，要再加入7、8兩站，會要求重新送審環評。