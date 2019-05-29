獨／血汗台大 台大藥師：若忘記打卡半夜得回院補打

2019-05-29 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



台大醫院藥劑部遭工會踢爆「漏刷卡做白工」陋規，藥師無論上下班，只要漏刷卡一次依規定會被扣0.5點績效（相當約2000-2500元），甚至高過一日薪資，使得許多藥師寧願請假做一日白工。此陋規引發不少基層藥師反彈，藥師受訪表示，有時上班忙了一整天，深夜只想快點回家休息，而忘記刷下班卡，回家想起來後，只得再趕回醫院補打卡。

不具名台大藥師指出，過去上下班忘記刷卡，還可以調監視器等方式證明自己有到班，但約莫2年前藥劑部突然實施此規定，由於漏刷卡扣一次績效點所造成薪資差額，卻高於一日所得，很多藥師寧可請假一天，「就算有監視器畫面，或是其他同事、主管看見你有來上班，仍會准假」；基層藥師曾反映此不合理規定，但藥劑部卻以「主管會議決定」、「因應院方評核要求」等理由，仍強硬實施此規定。

「我們也不是故意不刷卡，但偶爾忘記，制度卻沒有人性！」另一位藥師表示，曾有小夜班下班之後，因為上班很累而想早點回家休息、匆忙之中忘了打卡，但回家之後才猛然想起此事，為了不要被扣點，只能在深夜返回醫院打卡，這樣的經驗自己和同事都碰到過，有些同事住得比較遠，小夜班在深夜下班，回到家都已經半夜，有些已當媽媽的同事，更不可能在深夜拋下孩子再跑回醫院打卡。