忘記打卡一次被扣2000元？台大藥師反彈

2019-05-29 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



上下班忘記刷卡，相當於做一日白工！台大醫院藥劑部驚爆「漏刷卡做白工」陋規，藥師無論上下班，只要漏刷卡一次依規定會被扣0.5點績效（相當約2000-2500元），甚至高過一日薪資，使得許多藥師寧願請假做一日白工。此陋規引發不少基層藥師反彈，工會日前發文給台大院方，近日收到回文指「將蒐集意見之後，明年度再討論是否調整」，再度引發基層不滿，認為院方並未拿出解決問題的誠意。

台大醫院企業工會秘書陳宗欣表示，勞基法規範上下班未打卡不能扣薪，但台大藥劑是採「扣績效點數」方式來規範，每月結算一次，使得不少藥師若忘了刷卡，寧可把自己一日工作時數視為做白工而請假，「這樣被扣的錢比較少」，但此規定已違反比例原則。

其他醫院對於員工漏刷卡的規定，如台北市立聯合醫院，每月有4次補漏刷卡的機會，若超過4次額度則以遲到計算，需自假一小時；台北榮總則是漏刷卡記2點，折算約為100元；而台北醫學大學附醫每月則有3次補漏刷卡的機會，由員工自行在差勤系統鍵入申請原因，超過3次則以遲到規則辦理。陳宗欣表示，對照之下，台大醫院的規定顯然苛刻且不合理。