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年紀大就不做子宮頸抹片檢查? 國健署破解萬年迷思

2019-05-29 16:00聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

有「小郭雪芙」封號的女星曾智希日前傳出罹患子宮頸癌前病變第三期，讓子宮頸抹片檢查重要性再次被關注，但不少人還是對子宮頸抹片檢查有錯誤迷思，甚至有些女性以為年紀大了就不用做子宮頸抹片檢查，國健署再次強調，合篩檢資格的女性都應「定期」接受抹片檢查。

國健署於「保健闢謠」專文「年紀大了就可以不用做子宮頸抹片檢查?」指出，由於癌症是慢性、漸進的細胞惡性病變，研究證實，子宮頸癌大多是因為持續感染人類乳突病毒所致，可能要經數年後，才可能演變成癌前病變或癌症。所以年紀大，已無性生活或停經者，仍須定期抹片檢查。

子宮頸癌是我國婦女癌症發生率第九位及死亡率第七位，每年約有1500名新發生個案，並導致近700名婦女死亡，早期大多沒有症狀，因此容易讓人輕忽它的威脅。國健署指出，子宮頸抹片檢查是最佳的子宮頸癌篩檢工具，我國每年約有210萬人參加抹片檢查，約5萬人經由抹片檢查發現疑似有細胞的異常變化，約1萬3千名確診為子宮頸癌前病變個案。

四癌篩檢自2010年推動至今，以去年為例，子宮頸癌篩檢人數最多，加上自費者約7成民眾有做過子宮頸抹片檢查。國健署建議，符合篩檢資格的女性，至少每3年做1次子宮頸抹片檢查，只要攜帶健保卡和身分證，至健保特約提供抹片檢查的醫療院所，即可接受篩檢服務。子宮頸癌發生率及死亡率皆可大幅下降約7成。

有些女性以為年紀大了就不用做子宮頸抹片檢查，國健署再次強調，合篩檢資格的女性都應...
有些女性以為年紀大了就不用做子宮頸抹片檢查，國健署再次強調，合篩檢資格的女性都應「定期」接受抹片檢查。 。圖／報系資料照
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子宮頸癌國健署癌症
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