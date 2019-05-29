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影／北部高職生在教室吸電子煙 國健署將溯源追查

2019-05-29 15:34聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

又爆校園電子煙氾濫事件，近日傳出北部某高職學生每天午休大剌剌的在教室內使用電子煙，時間更長達兩個月，但校方卻沒有積極遏止，家長深怕自己的孩子「被傳染」，氣得直接張貼「學生在教室內吸食電子煙」影片，向董氏基金會求助。對此，國健署表示，將溯源追查這些電子菸從何而來，違法販售最高可處五千萬元罰金。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，學生家長投訴期間曾有同學當面抗議，還險些爆發肢體衝突，但仍無法制止，班級上從兩名吸食者增至目前已有四名，其他科別的班級也有同樣情況；國健署菸害防制組長羅素英表示，收到本次事件檢舉後會馬上函轉教育部，同時會派地方衛生局直接實地勘察。

若學生吸食電子煙屬實，將展開溯源追查，若電子煙含尼古丁，未依藥事法申請查驗登記，違法製造、輸入可處十年以下有期徒刑，得併科新一億元以下罰金、違法販售可處七年以下有期徒刑，得併科五千萬元以下罰金；如不含尼古丁，可依照菸害防制法的「外型像菸品」處分，處製造或輸入業者1萬元以上5萬元以下罰鍰。

因8成電子煙含尼古丁，將轉介吸食學生戒菸教育，定期追蹤是否完成戒治輔導。以目前現行菸害防制法規定，在校園吸食傳統菸者，可裁罰2千至1萬元罰鍰，但羅素英指出，礙於法規中未規範新興菸品，暫時無法做出相關處分。已積極推動修法，過渡期間與教育部合作，函示各級學校將禁帶電子煙明定校規，約束學生行為。

林清麗強調，這次校園電子煙氾濫事件只是冰山一角，新興菸品在校園中正以一傳十、十傳百的速度擴散，政院版及民間版的菸害防制法修正草案方向都是全面禁止新興菸品，也早已送進立法院，但民意代表多只關心開放與否及課稅問題，沒人在乎青少年的健康，再次請求立法委員盡速通過全面禁止新興菸品的法案。

台大醫院家庭醫學部主治醫師郭斐然提醒，電子煙會危害健康已是不爭的事實，電子煙中有害物質，包含尼古丁等會刺激大腦，造成青少年易怒、頭痛、焦慮、學習障礙、情緒波動等症狀。美國政府因輕忽電子煙危害，開放成人使用，導致全美至少有360萬中學生身陷電子煙危害中，且年輕人吸食電子煙引發癲癇通報事件已達35件。

電子菸恐含微生物汙染，研究顯示人類暴露於這些微生物毒素會產生很多健康問題，包括哮...
電子菸恐含微生物汙染，研究顯示人類暴露於這些微生物毒素會產生很多健康問題，包括哮喘、肺功能退化和炎症等。美聯社
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※ 提醒您：抽菸，有礙健康

教育部國健署台大醫院
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