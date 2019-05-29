高中生放天燈變天降危機… 騎士怒：差點害死我
一名網友在《爆廢公社》上貼文，表示日前被一只從天而降的天燈嚇到，由於當時正好在騎車，祈福的紅色天燈就這樣掉落到他的面前，讓他大呼：「差點害死我！」並表示自己已將這只天燈毀屍滅跡，將它親手揉掉丟進垃圾桶。
原PO說道，給某高中三年某班的同學們，「你們以為把願望寫在天燈上就會實現嗎？不，並不會」，他表示這個天燈剛好在騎車時掉落到他面前，差點害死他，「現在，你們的願望已經親手被我揉爛丟進垃圾桶了！」原PO並跟這群施放天燈的高中生正色說：「想要實現願望的話，腳踏實地去努力吧！不要在(再)做這種以為放天燈就會實現的白日夢了。」
台灣過去每到元宵便是天燈節來臨的佳節時刻，包括平溪、十分及菁桐等處均是人山人海，遠到而來的遊客最時興施放天燈，常常將一年初始的願望寫於天燈上，藉由施放高高飄在空中達到祈福的作用；但根據今年元宵過後，一群美國志工在兩小時內就撿了320公斤的天燈垃圾，讓他們認為台灣的天燈節，在美美的祈福夜晚之後，便是一場公開丟垃圾的環境災難。
由於現代的天燈均採不完全燃燒的方式施放，易有環保及安全問題，今年2月，有民眾在爆料公社貼出一段影片，直擊6個天燈疑似被綁在一起升空，結果竟變成一團火球直直而下墜落，引發圍觀民眾驚呼尖叫，天燈或許是帶著祈福美意的文化性質，但對許多人來說，可能就是天降火球或高空垃圾。今年起，鐵路警察並大力取締在鐵道放天燈的民眾，若被拍照取締，最高可罰新台幣5萬元。
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