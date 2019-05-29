中老年人「先昏後倒」 很可能是腦膿瘍作祟

2019-05-29 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



64歲紀伯伯最近二度昏倒送醫，醫師發現他右腦疑似有腦膿瘍或惡性腫瘤，建議開顱手術，只是家屬憂心父親對手術吃不消，僅接受抗生素治療。沒想到，紀伯伯的腦內病灶一個月從3公分長大到6公分，昏迷指數再惡化，直到接受開刀引流60毫升的濃液才逐漸清醒，也確定了是腦膿瘍作祟。

衛福部台北醫院神經外科主任廖俊智表示，膿瘍是局部感染微生物，導致組織壞死並形成腫塊的疾病，發生於腦部就稱為「腦膿瘍」。而正常腦組織應是無菌的，會有細菌感染，很可能是血液或鄰近器官帶入。

所以，有慢性心肺疾病或免疫力較低者較容易出現腦膿瘍，另鼻竇、中耳或齒槽遭到感染，也可能蔓延至顱腔而引發腦膿瘍。曾經有頭部外傷或接受開顱手術者，也有細菌侵入腦部的可能，而發生腦膿瘍。

廖俊智指出，腦膿瘍的症狀會隨受影響的部位而有所不同，有些人會產生癲癇，另有一半的人會出現發燒或周邊血液的白血球上升。而急診常見「先昏後倒」的中老年病人，除了可能是中風或腦瘤，另也可能是腦膿瘍造成的無力。

廖俊智說，在治療上，腦膿瘍大於3公分應接受手術治療，包括引流或沖洗膿瘍空腔，以及切除病灶等。雖然可以試著使用抗生素治療，但腦組織與血管之間存在血腦障壁，需持續用藥6到8周，曠日費時。

而在確診腦膿瘍前，必須要與其他中樞神經疾病、外傷和腫瘤進行鑑別診斷，而鑑別方式為第一時間就是接受手術。

廖俊智感慨，臨床實務上的腦膿瘍病人發病前身體狀況就不好，如同紀伯伯，原本就有糖尿病、高血壓、曾中風或有嚴重合併症等，導致病人或家屬在急性期時只願接受抗生素治療。但治療失敗，可能更難取得正確的微生物學診斷。

以紀伯伯為例，如果而放任腦膿瘍增大，將導致腦壓上升、意識障礙、癲癇，進而導致死亡。所幸紀伯伯在接受即時檢查與手術後，可順利痊癒出院。