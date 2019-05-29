陳妍希運動瘦身腿先變粗 醫師：方法錯了

2019-05-29 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



藝人陳妍希氣質出眾，卻因著一張圓圓臉屢遭調侃像「小籠包」，今年初扮演紫霞仙子又被嘲笑，令她努力減肥。不過她跑步瘦身不成腿先變粗，昨夜在臉書感嘆「真心哭了」。醫師表示，陳妍希可能不是努力不夠，而是方法錯了。

中華民國肥胖研究學會理事長蕭敦仁表示，臨床上見到許多人，想減肥就馬上開始大量運動、沒有控制飲食，結果先增加了肌肉讓體態線條變粗。其實，減肥塑身應分為兩個階段，第一個階段是「減脂」，減少體脂肪才能修飾體態線條；而減脂計畫要成功，八成得靠飲食控制。

要透過飲食控制熱量進出，必須先算出維持現在體重所需的每日熱量，一般約是體重乘以30，舉例來說，現在60公斤的老王，每日所需的熱量約為60X30大卡，也就是1800大卡。

接著，減重期間每日最多減少攝取500大卡，以老王為例，減重期間每日攝取1800-500大卡，也就是每天只吃1300大卡就好；同時要注意每日攝取的營養仍要均衡，醣類、脂肪、蛋白質占比約為5:2:3。

第一階段也可稍稍搭配有氧運動，所謂有氧運動，就是會令人發喘的運動，像是快走、游泳，這個過程中要吸進很多空氣來燃燒脂肪、消耗熱量，因此也可藉此調控每日熱量進出。

當體重下降，就可開始進入第二階段，也就是透過無氧運動「增肌」。所謂無氧運動，就是運動過程是閉氣的，較典型的像是重量訓練、仰臥起坐等，這個閉氣過程會讓體內累積氧債、肌肉堆積乳酸，乳酸又會刺激肌肉細胞增生，因而能提升基礎代謝率，讓每日自然消耗掉的熱量更多。