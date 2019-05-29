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國家應投更多資源 教長：高職生是企業搶手貨

2019-05-29 14:29聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

教育部潘文忠今天表示，很多大學生畢業後一下子還找不到適當的工作，但很多高職的同學，還沒拿到畢業證書就先拿到聘書，還沒畢業就把企業網羅，「變成搶手貨」。潘文忠說，國家應該投資更多的資源，採取更有效的措施，讓技高的孩子更有前途。

為加強高級中等學校各類技藝競賽金手獎第一名學生赴海外專業研習的知名度與能見度，教育部今天舉行全國高級中等學校107學年度技藝競賽獲獎優異學生赴海外專業研習暨專題及創意製作競賽成果發表會。

儀式活動中由潘文忠親自頒贈感謝狀予企業代表，另海事水產、家事、農業、商業及工業等五大類競賽職種之學生代表，於現場展現赴海外專業研習文字紀錄及相關作品，傳達教育部重視實作技能培養及結合產業培育人才等重要政策內涵。

潘文忠致詞時說，技職的發展在台灣教育是非常重要的主軸，不該被弱化。教育部在105年後，除了全面性優化技職設備，也已請三所科大成立技優領航專班，協助學生進到科大後的跨領域學習等協助。今年四月，教育部更特別編列2300萬協助52位國手到國際訓練和比賽。

潘文忠表示，這幾個月，所有技職的比賽和參訪，他「無役不與」，每一場都到，「教長一定要做台灣技職發展的代言人」。他說，「適性揚才」不是嘴巴說說，應該用實際行動，讓每個有潛力的孩子都能找到好舞台。

107學年度海外專業研習，商業類由國立鳳山商工鄭越庭校長帶領前往美國，分別到「美國舊金山藝術大學」學習數位攝影及3D列印的設計應用，到「蘋果公司園區(Apple Park)」體驗VR虛擬實境及學習數位科技商業應用，到「Cozymeal烹飪學校」見習美式甜點烘培技術，在米其林星級餐廳的前行政總廚的指導下，從烘焙器具、烘焙材料計算、麵糰製作至烘烤溫度及時間等，充分實際操作，在烹飪的實作課程中，透過準備一餐豐盛的晚宴，學習各項烹飪技巧及用餐禮儀。

海事水產類由國立澎湖海事謝旻淵校長帶領參訪日本「潮彩市場防府」漁獲拍賣方式學習到拍賣的手勢，著防護衣帽，體驗片魚處理及生魚片握壽司製作，造訪下關「三菱造船史料館」，了解三菱重工在下關的造船廠船隻修復技術及造船歷史。另外在日本長崎大學水產部進行分組實作魚肉鮮度、河豚解剖及毒性試驗、電泳分析金線魚DNA；到鹿兒島大學登上「鹿兒島丸訓練船」漁業訓練船見習，提供航海、輪機、漁業學生航行訓練以及船舶機械主機、輔機、海水淡化器運作實務深度見習。

另讓學生印象深刻的是「鹿兒島中央魚市場」見習，魚市禁止貓狗等動物進場，人員也全面禁菸，市場潔淨令人驚訝。進入市場皆要穿工作雨鞋，拍賣人員採帽子顏色管理，戴紅色帽屬縣政府人員、藍色帽屬標貨人員一般買家、黑色帽屬批發商。

為加強高級中等學校各類技藝競賽金手獎第一名學生赴海外專業研習的知名度與能見度，教...
為加強高級中等學校各類技藝競賽金手獎第一名學生赴海外專業研習的知名度與能見度，教育部今天舉行「全國高級中等學校107學年度技藝競賽獲獎優異學生赴海外專業研習暨專題及創意製作競賽成果發表會」。圖／台師大提供
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潘文忠教育部
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