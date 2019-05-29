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每18分鐘地震一次 中研院發現大屯火山群「心跳」

2019-05-29 14:25聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

中研院研究員林正洪長期監測大屯火山、龜山島與北台灣附近的海底火山活動，在大油坑地區觀測到週期性地震活動，平均大約每18分鐘發生一次地震的重複性地震活動，可以持續數十個小時。這是全球首次於休眠中火山偵測到類似動物「心跳」的現象。

中央研究院研究員林正洪及其研究團隊在科技部計畫支持下，2011年於陽明山國家公園管理處菁山自然中心設置了大屯火山觀測站（TVO：Taiwan Volcano Observatory at Tatun），該團隊在大油坑地區觀測到週期性地震活動，平均大約每18分鐘發生一次地震的重複性地震活動，可以持續數十個小時。

林正洪也證實大屯火山群許多地鳴與火山噴氣活動有關，例如小油坑爆裂帶就有多次爆炸式的噴氣紀錄，甚至有類似「火山對話」現象，並發現超長周期之火山地震，也是典型活火山之一種特徵。這些新的地震觀測結果，證明大屯火山群還有巨大熱能存在，更加認定它應該是一個活火山。

科技部表示，雖然台灣在人類歷史上沒有火山噴發之紀錄，但是於台灣北部卻存在一些火山特徵的地區，包括大屯火山群、龜山島與附近的海底火山。經由長期監測，林正洪研究員及其研究團隊認定大屯火山應為活火山，並為全球首次同時利用S波陰影與P波緩達兩個現象，證實其下岩漿庫的存在。

科技部說，大屯火山觀測站之監測主要包括地震監測、地球化學分析、地殼變形與地溫量測等，以期達到火山監測與研究之目標。除將建立大台北都會地區之地下地質研究調查資料庫，為台北都會地區地震防災提供重要依據外，同時也將所有大屯火山分析研究之成果於展示區呈現，提供一般民眾與學生參觀，以達成更廣泛地科普教育之功能。

科技部表示，大台北都會區近郊之大屯火山群，最高峰七星山距離台北101大樓更是小於15公里，其地表的地熱活動相當明顯。而其是否有再度活動的可能性，不僅為值得研究的科學議題，更關係著大台北都會地區的安全。

科技部說，目前已成立之大屯火山觀測站，建立各項即時觀測系統，包括地球化學、地震網、地殼變形、地溫與火山噴氣孔即時影像等，專職負責火山監測之工作，相信可達火山預警之功能。

中研院在大油坑地區觀測到週期性地震活動，平均大約每18分鐘發生一次地震的重複性地...
中研院在大油坑地區觀測到週期性地震活動，平均大約每18分鐘發生一次地震的重複性地震活動。本報資料照片
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