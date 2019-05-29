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里山動物列車強勢回歸 6月3日首航南港到通霄

2019-05-29 13:44聯合報 記者曹悅華╱即時報導

里山動物列車回來了。行政院農業委員會林務局與交通部台灣鐵路管理局再次合作，打造「里山動物列車2.0」，於EMU800型微笑號通勤電聯車，彩繪了次生林、溪流河川、水田濕地、田野聚落四個里山生態系，預定6月3日啟航，從台鐵南港站南下開往通霄，6月5日起正式加入區間車服務行列，未來主要行駛於西部幹線基隆至嘉義、后里至潮州。

台鐵局表示，第一代里山動物列車讓八種野生動物陪伴大家去旅行，開啟了許多孩子們對野生動物的認識。今年農委會林務局與交通部台鐵局再次合作，打造「里山動物列車2.0」，邀請更多動物再次啟程，穿梭田野間，訴說著動物們的故事，在國土生態綠網的保育工作漸次開展的同時，完備自然與人類生活的拼圖。

台鐵局說，為了找回人與生態系的和諧關係，里山動物列車各車廂內的LCD螢幕將播放包括東方蜂鷹、食蟹獴、森林蜜等多部生態影片集錦，更特別打造第二節車廂為「神秘車廂」，讓乘客一上車就如同置身於里山環境，被可愛的動物們包圍，增添路途中的趣味，更為保育知識加分。

台鐵局表示，里山動物列車2.0預定6月3日啟航，從台鐵南港站發車南下，開往通霄，當天上午11時29分從台北站起，開放民眾購票搭乘，沿途停靠板橋、桃園、新竹、竹南等站，13時43分抵達通霄。該列車將從6月5日起正式加入區間車服務行列，未來主要行駛於西部幹線基隆至嘉義、后里至潮州，另也將配合林務局今年度各項親近里山活動，有機會加開花東地區班次，東部朋友同樣可望搭乘。

台鐵局說，為慶祝里山動物列車2.0啟航及歡慶台鐵132周年，台鐵局特別製作紀念套票，內含「台北站至桃園站名片式區間車紀念乘車票」一張及「薄紙式紀念月台票」一張，將於6月3日列車啟航當日上午8時在台鐵南港站準時發售，限量1,000套，每套售價新台幣200元，供民眾珍藏，售完為止。

6月3日里山動物列車首航時刻表。圖／台鐵提供
6月3日里山動物列車首航時刻表。圖／台鐵提供
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