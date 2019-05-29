發票彩券中獎 未來5000元才要課稅

2019-05-29 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



發票彩券中獎課稅門檻擬提高，中獎更開心。現行對中統一發票及公益彩券，中獎金額超過2000元要課20%所得稅，財政部考量免稅門檻已40年未調，物價水準上升不少，近期將預告修正，提高免稅門檻至5000元，預計最快12月上路。

今年4月初，民進黨立委施義芳質詢時指出，統一發票及公益彩券中獎金額免稅門檻40年未提高，財政部承諾檢討修正。

財政部預計預告修正「各類所得扣繳率標準」，將政府舉辦彩券中獎獎金的扣繳門檻提高，未來獎金在5000元以下免扣稅，超過5000元才須扣繳20%所得稅；預告期2個月，蒐集各界意見後，將報行政院核定。因需進行系統調整，新免稅門檻預訂今年12月上路。

據主計總處相關指標試算，與1979年相比，現在消費者物價水準比當時增加2倍以上，因此擬將免稅門檻提高至5000元。

以統一發票為例，目前五獎（1000元）、六獎（200元）中獎都免扣稅，但中四獎（4000元）以上就要扣繳20%，因此對中四獎就要扣繳800元；未來免稅門檻調高至5000元，中四獎即可免稅。