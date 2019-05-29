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有機農業法實施 營養午餐需用有機

2019-05-29 13:49台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導

青少年鼓隊在台上奮力表演，近十分鐘激昂的鼓聲慶祝〈有機農業促進法〉實施！農委會29日表示，該法內容是將農委會對有機農業的補助及認證等政策法制化，鼓勵農民投入有機農業。農委會主委陳吉仲也宣布，農委會已跟地方政府及教育部合作，推動學校營養午餐採用有機食材，目前已有新北市等5個縣市響應。

嫦娥奔月改故事

農委會表示，將於30日實施的〈有機農業促進法〉，是將農委會過去對有機農業的補助、獎勵、認證及管理等政策法制化，並對於有機農民常遇到的鄰田農藥污染等問題，用法條來使農民免遭罰。農委會也將依據該法，於年底前進一步提出「有機農業促進法案」，針對有機農業的發展規劃、產銷輔導、人才培育及教育推廣等方面提出未來4年的執行綱領。

在29日的慶祝法規施行記者會上，除了邀請青少年鼓隊演出外，也邀請歌仔戲團改編「嫦娥奔月」，將嫦娥奔月的理由，改成因規勸后羿從一般農業轉型為有機農業無果，憤而離家。當后羿追到月亮上時，他仍對於有機農業有諸多疑慮，導致嫦娥又生氣想跑到火星去，後來是玉兔居中協調，向后羿講解政府推動有機農業的措施，才讓后羿放心投入轉型，並與嫦娥一同回家。

學校午餐有機化

陳吉仲表示，很多農民對於有機農業仍有不少疑慮，其中最擔心的除了種植過程不易外，就是不知該將農產品銷至何處。為解決農民困擾，農委會正跟地方政府及教育部、國防部合作，推動學校營養午餐及國家伙食採用有機食材。學校方面，新北市、桃園市、花蓮縣、屏東縣、宜蘭縣等已經開始實施境內全部學校每週至少一餐有機蔬菜或有機米，而新竹縣與台北市也將在9月新學年起跟進。

記者會上也邀請來自花蓮的有機農民分享心得，他回憶投入有機農業已21年，過程就只有「辛苦」可以形容。而投入有機農業，最常遇到的便是會與隔壁施用農藥的一般農民起衝突，有機農民會擔心隔壁的農藥會污染到自己的作物，隔壁農民則會覺得有機農民對自己用農藥的事情管太多。希望透過新法，能鼓勵越來越多農民放棄農藥、投入有機，未來這些衝突將不復見。

農委會29日慶祝〈有機農業促進法〉將於30日實施，會場中展示許多有機農產品。(p...
農委會29日慶祝〈有機農業促進法〉將於30日實施，會場中展示許多有機農產品。(photo by張朝瑋/台灣醒報)
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