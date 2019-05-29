男子喉癌上身 同步化放療保留喉部聲帶

2019-05-29 13:06 中央社 台南29日電



57歲林姓男子30多年來抽菸、喝酒及嚼檳榔，有天突然吞嚥困難，聲音沙啞，就診確認罹患喉癌，林男選擇同步化放療保留喉部及聲帶，7週後腫瘤消失，還能唱歌，讓他開心極了。

成大醫院放射腫瘤部醫師鄭詠仁今天指出，林男吞嚥困難，聲音沙啞持續4個月，林男就醫才發現聲門上部有顆近2公分的腫瘤，切片確診是喉癌。

林男再接受電腦斷層檢查，又發現右側脖子也有一顆近2公分的頸部淋巴結腫大，懷疑是淋巴轉移，癌症分期判別從原本第二期升為第三期。

依標準治療選項，林男可選擇開刀做全喉切除合併頸部淋巴結廓清術，或保留器官的同步化放療（放射線治療合併化學治療）。林男因工作需要及希望保留聲帶，選擇為期7週的同步化放療；治療後，腫瘤和頸部淋巴結全部消失，林男說，他最高興的是還能歌唱。

鄭詠仁表示，不論早期或晚期的喉癌，病人最在意的治癒率多高？器官是否能保留？隨著時代演進及技術進步，全器官切除已非唯一的治療方式；文獻報告顯示，放射線治療喉癌的效果已和開刀並駕齊驅。

鄭詠仁說，喉癌是頭頸部癌症中預後最佳的癌症之一，成大醫院統計，成醫過去10年110名早期喉癌病人接受放射線治療後，5年存活率91%，5年無復發存活率78.1%；53名局部晚期喉癌病人接受同步化放療後，5年存活率69%，相當接近晚期喉癌開刀5年存活率70.5%。

喉癌最常見的初始症狀，包括聲音沙啞、喉嚨異物感、疼痛感、呼吸及吞嚥困難，若即時就醫，不難早期發現，因此，近6成喉癌初診屬於早期的第一期及第二期；即使發現時間較晚，診斷是局部晚期的第三期及第四期，遠端轉移機會也不會太高。

鄭詠仁表示，頭頸癌逐年增加，大多與抽菸、喝酒、嚼檳榔有關；研究發現，3項都有接觸者罹患頭頸癌機率是一般人的123倍，只有抽菸也有近20倍的機率。