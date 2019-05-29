婦人沒跌倒骨頭竟斷三處 原因是它！

2019-05-29 12:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



一位年近八旬婦人，因嚴重腰痛就醫，就醫發現腰椎第三節壓迫性骨折，在排除跌倒意外情形下，接連出現腰椎第二節壓迫性骨折及右股骨頸骨折，經檢查發現她有嚴重骨質疏鬆症，如同陶瓷阿嬤脆弱，短短八個月內即連動3次手術。「活力得中山脊椎外科醫院」楊椒喬院長提醒，骨質疏鬆症早期僅是疼痛，讓人覺得忍忍就好，等到嚴重時，引起脊椎及髖關節骨折，除易失能之外，還有很高致死率，千萬別輕忽。

收治病例的「活力得中山脊椎外科醫院」楊椒喬院長指出，患者因嚴重腰痛，之前曾在其他診所接受口服藥物治療，但過了兩周後，腰痛沒有改善，還出現雙腿無力。經過核磁共振檢查發現，她腰椎第三節出現壓迫性骨折，椎體嚴重塌陷，椎體高度只剩二分之一，骨質密度報告T值（T-score）為-4.9，嚴重骨質疏鬆症，因此建議她盡早接受腰椎椎體成形術。

楊椒喬院長說，椎體成形術是透過骨髓針將氣球注射入脊椎體，經由氣球充氣，將塌陷的椎體撐起，並注入骨水泥，以填充因骨質疏鬆引起的壓迫性骨折，並且增強脊椎穩定性，傷口直徑僅有原子筆筒大小，並同時接受治療骨質疏鬆症的藥物注射，她術後復原良好後出院。

但隔八個月後，婦人再度因腰痛入院接受治療，經過檢查發現，她的腰椎第二節出現壓迫性骨折，骨質密度報告T值（T-score）降為-5.3，因此建議她接受腰椎椎體成形術，但沒想到她要出院當天早上，抱怨右臀痠疼無力，經X光檢查發現她的右股骨頸骨折，且住院期間並無跌倒意外。在建議她接受半髖關節置換術後，順利出院。

楊椒喬院長指出，依WHO的診斷標準骨質密度報告T值（T-score）-1.0與＋1.0間，屬骨質密度正常或骨質健康，而這位婦人的骨質疏鬆症已達嚴重程度，因此即便接受治療骨質疏鬆症的藥物注射，但延緩骨鬆繼續發生的效果仍有限。