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婦人沒跌倒骨頭竟斷三處 原因是它！

2019-05-29 12:42經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

一位年近八旬婦人，因嚴重腰痛就醫，就醫發現腰椎第三節壓迫性骨折，在排除跌倒意外情形下，接連出現腰椎第二節壓迫性骨折及右股骨頸骨折，經檢查發現她有嚴重骨質疏鬆症，如同陶瓷阿嬤脆弱，短短八個月內即連動3次手術。「活力得中山脊椎外科醫院」楊椒喬院長提醒，骨質疏鬆症早期僅是疼痛，讓人覺得忍忍就好，等到嚴重時，引起脊椎及髖關節骨折，除易失能之外，還有很高致死率，千萬別輕忽。

收治病例的「活力得中山脊椎外科醫院」楊椒喬院長指出，患者因嚴重腰痛，之前曾在其他診所接受口服藥物治療，但過了兩周後，腰痛沒有改善，還出現雙腿無力。經過核磁共振檢查發現，她腰椎第三節出現壓迫性骨折，椎體嚴重塌陷，椎體高度只剩二分之一，骨質密度報告T值（T-score）為-4.9，嚴重骨質疏鬆症，因此建議她盡早接受腰椎椎體成形術。

楊椒喬院長說，椎體成形術是透過骨髓針將氣球注射入脊椎體，經由氣球充氣，將塌陷的椎體撐起，並注入骨水泥，以填充因骨質疏鬆引起的壓迫性骨折，並且增強脊椎穩定性，傷口直徑僅有原子筆筒大小，並同時接受治療骨質疏鬆症的藥物注射，她術後復原良好後出院。

但隔八個月後，婦人再度因腰痛入院接受治療，經過檢查發現，她的腰椎第二節出現壓迫性骨折，骨質密度報告T值（T-score）降為-5.3，因此建議她接受腰椎椎體成形術，但沒想到她要出院當天早上，抱怨右臀痠疼無力，經X光檢查發現她的右股骨頸骨折，且住院期間並無跌倒意外。在建議她接受半髖關節置換術後，順利出院。

楊椒喬院長指出，依WHO的診斷標準骨質密度報告T值（T-score）-1.0與＋1.0間，屬骨質密度正常或骨質健康，而這位婦人的骨質疏鬆症已達嚴重程度，因此即便接受治療骨質疏鬆症的藥物注射，但延緩骨鬆繼續發生的效果仍有限。

楊椒喬院長進一步指出，依統計，50歲以上女性中，有三位就有一位是骨質疏鬆症患者，雖然很普遍，但在沒有發生骨折之前，其實並沒有任何症狀，又有「無聲無息的疾病」之稱。因此只要是50歲以上的民眾，不分男女，均建議接受骨質密度篩檢，尤其接受新一代骨質密度掃描儀的檢查，利用低劑量X光全身掃描包含腰椎及雙側髖關節，分析骨質密度，能及早發現骨質疏鬆。透過早期篩檢，早期預防及治療，防止骨質的繼續流失。

「活力得中山脊椎外科醫院」楊椒喬院長提醒，骨質疏鬆症患者千萬別輕忽，除易失能之外...
「活力得中山脊椎外科醫院」楊椒喬院長提醒，骨質疏鬆症患者千萬別輕忽，除易失能之外，還有很高致死率。照片／業者提供
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壓迫性骨折骨質疏鬆患者
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