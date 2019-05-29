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測到心跳了 大屯火山和龜山島都是活火山

2019-05-29 12:36中央社 台北29日電

中研院研究團隊經長期監測，認定大屯火山和龜山島為活火山，並首次在大油坑地區偵測到類似動物「心跳」現象，平均大約每18分鐘發生一次的重複性地震

科技部及內政部的協助下，中央研究院研究員林正洪及研究團隊於2011年於陽明山國家公園管理處菁山自然中心設置大屯火山觀測站（Taiwan VolcanoObservatory at Tatun,TVO），建立各項即時火山監測系統，對大屯火山、龜山島與北台灣附近的海底火山進行長期性嚴密的火山活動監測。

林正洪上午在大屯火山觀測研究成果記者會上指出，活火山必須具備萬年內有噴發紀錄、底下有岩漿庫存在兩個條件，經過長期監測，大屯火山、龜山島都屬於活火山。

林正洪指出，研究團隊是透過S波陰影與P波緩達兩項重要證據，充分證實台灣北部地殼內部存在一個岩漿庫，範圍大約有1/4個台北市的面積，龜山島的岩漿庫則比大屯火山岩漿庫大1.5倍，若龜山島發生火山噴發，將造成龜山島土石崩塌，有可能產生小規模的海嘯衝擊極為平坦的宜蘭平原。

林正洪表示，大屯火山觀測網最近3年內發現多項有趣的火山活動特殊現象，包括在大油坑地區觀測到週期性地震活動，平均大約每18分鐘發生一次地震的重複性地震活動，可以持續數十個小時。這項觀測也是全球首次於休眠中的火山偵測到類似動物「心跳」的現象。

他說，大屯山每個月偵測到的地震約150個左右，火山心跳是每天有70、80下，但不是一直都有，目前為止看過3次，每次持續1天到2天左右。引發火山心跳有點像心跳停止時使用電擊，譬如花蓮地震產生的地震波傳到台北，引發週期性地震。

科技部次長謝達斌說，大屯火山距離大台北都會區非常近，最高峰七星山距離台北101大樓甚至小於15公里，如果有一天火山噴發，伴隨而來的地震、火山灰，將對大台北地區將會帶來不小的危害，因此了解火山習性，能使災害降到最低。

林正洪說，火山噴發帶來的影響要視規模而定，可透過儀器觀測來預估發生時間、大小與地點。提前示警的時間短至幾週到一、兩個月。他說，全世界有做科學觀測的國家，不太會有人命損失。

他說，出現大量密集的地震、地殼隆起變形、火山氣體成分的遽增或改變、地表溫度升高等現象，都可能代表火山蠢蠢欲動，「當各項監測都超過平均值，很可能是火山噴發的前兆」，若只有單一異常則持保留態度。

目前大屯火山觀測站（TVO）建立多種即時的火山監測系統，包括噴氣孔、溫泉水監測、寬頻地震儀、GPS、地溫等，火山噴發前，二氧化碳濃度會提高，而噴氣孔主要是監測二氧化碳濃度，做好監測工作可達到火山預警功能。

龜山島。記者楊德宜／攝影
龜山島。記者楊德宜／攝影
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