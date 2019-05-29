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要求教師當網紅行銷學校 教團批：不尊重教師尊嚴

2019-05-29 12:04聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

少子女化下，許多私校將「招生」視為第一要務。全國私校工會理事長尤榮輝表示，要求教師充當「網紅」協助行銷學校，不尊重教師專業與尊嚴、侵犯個人私領域，實在不是一所正常的大學該有的行為。呼籲中華醫事科大應停止類似過度動員教師從事招生活動的作法，並公開年終奬金發放標準和辦法。

尤榮輝說，教育部應注意私大教師過度從事招生活動對教育品質的影響，而家長和學生也要思考判斷，派出大量教師從事招生宣傳活動的學校、是不是值得就讀？

尤榮輝表示，招生或行銷學校都不是教師本職或分內工作，只因為少子化對私校招生衝擊大，教師大多願意「配合協助」學校招生，但不少學校卻將招生工作視為教師的本職和義務，被外派從事招生活動非但沒有出差費和保險，甚至連車資、油資都要自付。更嚴重的是，在招生旺季，大量教師被外派到各高中職進行招生宣傳活動，若剛好有學生需要輔導，就會找不到老師，恐影響學生受教權。

台灣私教工會理事長陳秋瑩表示，不少私校將招生績效納為教師評鑑項目，並作為年終獎金核發的依據，更有甚者直接就以招生績效作為續聘的參考，「這不僅是不合理的現象，這更是公然違法」。

她說，招生活動與教學無關，教師在教師法第16條第7項規定的保障下，有權利拒絕參與學校要求的招生工作。教育部應該盡速查核有哪些學校將招生績效明訂在各項辦法內，除督導糾正外，應納入校務評鑑。

「行政霸凌已成敗壞的私校風氣」，陳秋瑩表示，雖說私校的確有招生的壓力，但不應成為苛剋教職員的藉口。財務招生狀況極佳的私校也紛紛將招生績效納入，並賦予行政及學術主管可以增減個別教師年終金額數目的權利。如中部某私立大學一改過去年終1.5個月傳統，以績效核定2個月至0.5個月的年終獎金，並賦予校方做增減裁定。但增減的多寡沒有標準，且教師無權知道，除有基層教師校內申訴被駁回外，連中階主管也難逃被霸凌命運，該校傳出系主任今年皆被扣減主管加給年終3萬元。

全國私校工會理事長尤榮輝。本報資料照片
全國私校工會理事長尤榮輝。本報資料照片
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