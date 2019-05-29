影／開門見「山」系列報導-山難救援收費爭議

2019-05-29 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 游昌樺 ╱即時報導



2018年葉姓山友獨攀中央山脈南三段受傷求救，被尋獲後卻半夜落跑，遭南投縣消防局以違反自治條例為由，代向空勤求償222萬3133元，這也是台灣登山史上，山友遭罰最重的案例，雖然當時社會輿論一面倒，支持以浪費搜救資源為名義，重罰葉姓山友，但山域政策監督聯盟成員蔡日興有不同看法，認為這樣的重罰製造了另一種「不公平。」因為，探究各縣市的登山自治條例，在直升機收費的執行上，各縣市做法不一，例如南投縣下重手處罰，但台中消防局表示，如果類似案例發生在轄區，他們只會酌收消防人員的出勤加班費用，花蓮消防局則是態度強硬，認為不管合法、非法，他們都會代為求償。空中救援的出勤單位空勤總隊卻說，一直以來都沒有收費的打算，認定政府救援屬於義務層面，但現實的狀況卻是，各縣市對於救援收費的做法不一。