目標成為有機國家 有機農業促進法明實施

2019-05-29 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



我國首部有機農業專法「有機農業促進法」明天實施。農委會表示，希望明年有機友善耕作可以達到1萬5000公頃；但也有有機農戶認為，重點不在於鼓勵種植，是要開創通路，否則種這麼多不知道應該賣給誰。

有機農業促進法實施記者會今天展開，行政院前院長游錫堃、台大農業系前教授郭華仁都表示，希望台灣先從有機村開始發展，最終成為有機國家。

農委會主委陳吉仲表示，明天開始實施有機農業促進法，從慣行耕作到有機至少要三年；只要符合友善條件，就可每公頃領3萬，轉型前金額給付，轉型後也會提供補助。他說，補貼與補助完全不一樣，友善帶來的環境效果，是所有的消費者享受，因此給予補助。生產過程所需要的資材，每公頃可以補助三萬，生物防治也可補助5000元，現階段農民有機驗證費用偏高，由農委會補助九成。

陳吉仲說，現在推學校午餐裡面四章一Q，鼓勵吃有機菜，現階段新北市、桃園市、花蓮縣、屏東縣、宜蘭縣每周至少一餐有機餐。在機蔬菜校午餐每周使用量為163公噸，未來會擴大推動其他縣市跟進，也讓軍隊團膳擴大採購。此外，未來國外有機產品要進口，要與我國簽訂有機同等性才能販售。

長期供應營養午餐食材的嘉義有機蔬菜契作農友葉豊仁表示，推動有機耕作是好事，但有機友善耕作的重點不在於土地問題，在於「要賣給誰」、「市場在哪裡」。

他舉例，當初107年說要全面實施學校午餐四章一Q，很多有機農民大規模耕種，後來消費市場沒有想像的這麼多，原本有機農戶大家都有一點點飯吃，後來因為生產量太多了，中小型農戶學校午餐的銷售配額跌至一半，有機菜在產地每公斤不到20元，幾乎與慣行農法蔬菜無價差。