私校寒冬 台南鳳和高中國中部確定停招

2019-05-29 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



少子化衝擊私校，近日傳出台南柳營鳳和高中打算停招國一和高一新生，校方上午證實國中部確定未來停招，高中部下月董事會開完會後才會決定，多所私校人員感慨「教育大環境惡劣，這絕非鳳和單一因素」，拜託教育部一定要拿出具體有效對策。

鳳和高中校長王昌德說，學校從多年前苦思轉型，考量多項因素評估多年，日前決定先停招國中部新生。

至於未來學校有意朝規劃為「實驗學校」方向，細節仍待進一步評估。他直言，免試入學、找不到辦學特色，近年來都讓許多私校辦學日益吃力。

「鳳和只是私校經營困難縮影。」不便曝光的某私校人員感慨說，他在學校服務近２０年，以往出去招生，家長第一句話大都問辦學理念，這幾年常問到的是「能提供多少入學獎學金？」短短幾年教育環境如此惡劣，真的很感慨。

另一所私校人員也說，少子化衝擊，真把一些學校掐死；除招生困難，私校新進教師月薪不到４萬元，還要兼行政，澆熄許多對教育有熱忱年輕新秀，再這樣下去，局勢還會更糟。

地方人士也說，台南溪北地區人口長期外流，縣市合併為直轄市還加劇，除了少子化，更有人口外流不利因素，這更讓許多溪北地區學校剉在等。