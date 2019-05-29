【即時短評】有學校念就好？教部放任私校擺爛教學品質

2019-05-29 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



少子化浪潮持續發威，私校招生岌岌可危，花招及弊端層出不窮，如涉嫌以幽靈學生詐領補助、董事長吞噬校產，甚至上百名新生被迫在大學開學日轉學等。

過去一直有很多私校要求老師幫忙協助招生，甚至把招生績效訂進聘約，以此作為解聘或續聘的規定，淪為「企業辦學」。特別是在招生旺季，老師除了招生，還要「顧生」，就是怕辛苦招到的學生落跑。甚至有大學老師幫學生代寫論文的誇張情事，教師為了保住工作，不得不低頭。試問，這樣學生畢業後的競爭力何在？

教師的職責是從事教學和研究，招生絕對不會是教師的必要義務。面對少子女化，教育部應該挹注更足夠的公共經費，讓每所大學思索如何通盤性地提升高教品質，不是讓各校的個別系所一直苦惱如何維繫生存，僅存利益性考量。如今私校充斥著對教職員各種不合理的壓迫，而「教師待遇條例」第18條卻容許私校自訂發放年終獎金標準，用「尚方寶劍」砍殺老師。

少子化趨勢不可逆，但面對高教、私校市場化，國家對策到底在哪？教育部完全無視台灣高等教育面臨的危機，《私立大專校院轉型及退場條例》至今還躺在立法院等待審議。

私校招生每下愈況，凸顯退場問題迫在眉睫，教育部應努力督促私校正辦學校，並鐵腕要求不良私校退場。不是頭痛醫頭、腳痛醫腳，每次爆發問題，只說會保障學生就學權益。教育部該做的不只讓學生「有學校繼續念」，或有讓老師領到資遺費。該讓體質不好、辦學不佳、企業也救不了的學校退場，「該關就關，該倒就倒。」