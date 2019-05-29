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集體暴力下的集體失憶 我的六四記憶與遺忘

準婆婆為抱金孫逼健檢  新娘婚前崩潰憂鬱

2019-05-29 11:23聯合報 記者簡浩正╱即時報導

32歲的雅婷在上市公司擔任部門主管，被愛情長跑十年的男友求婚後，開始規劃6月婚事，因暫無生孩子打算，打算購置套房享受夫妻甜蜜時光；然而未來婆婆卻堅持同住，要她辭掉工作、專心準備懷孕，並到公司要她遞出辭呈，去醫院接受健康檢查，男友僅勸說要忍耐。

雅婷因此吃不下、睡不好，對婚禮籌備變得消極，並常沒來由的暴怒或大哭，狀況長達兩個月，經求助身心科醫師後診斷為「婚前憂鬱症」，目前採婚姻協談合併藥物治療中。

開業身心科醫師楊聰財表示，現在年輕世代的婚姻觀不若傳統般支配控制，趨向個人主義、較追求與另一半的自由親密關係；當兩個不同世代因婚姻關係交集時，就可能引發溝通衝突。

楊聰財說，相對於西方兩性平等，華人社會的女性，大多被要求配合男方提出的條件，造成價值觀差異或環境適應障礙而使身心不適。像是家長強勢介入結婚籌辦、公婆間相處、擔心婚後生活受限等，易在婚前產生莫名不安、對未來迷惘的焦慮，因而導致睡眠障礙、食慾不振、情緒低落等憂鬱症狀，稱之為「婚前憂鬱症」。 

楊聰財說，婚前憂鬱症所出現症狀及程度因人而異，建議可採婚姻協談合併藥物治療，透過專業心理專家採婚姻協談。如先找出問題源頭，再討論對應策略，進一步探討彼此需求，對婚姻生活訂定近、中、遠程目標來攜手達成。並透過精神或身心科醫師搭配藥物，來改善焦慮、憂鬱及失眠等症狀，紓緩患者的負面情緒，早日恢復正常的生活。 

婚姻並非兒戲，楊聰財醫師強調，若情侶有步入婚姻的計劃，建議遵循「婚姻協談七要點」，與另一半討論婚姻意義、溝通、處理衝突、規劃婚後經濟與職業等，預習婚後生活可能面臨的各種情況，討論出最適合彼此的處理方式，以利發展出幸福、長久的婚姻關係。

婚姻憂鬱症醫師
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