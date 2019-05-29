夏日腳步漸近 預防皮膚癌需要一只手提袋

2019-05-29 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



夏季腳步漸近，日曬造成的皮膚傷害風險提高，最怕引起皮膚癌。美國疾病管制局（CDC）近日加強防曬衛教宣導，提醒民眾要習慣出門時帶上一只手提袋，裏頭要準備長袖罩衫、寬緣帽、防曬乳與太陽眼鏡，藉由適當的防曬避免皮膚癌找上門。

台灣受到皮膚癌威脅的人越來越多，衛福部國健署癌症登記報告顯示，我國皮膚癌每年新發生人數，過去十年來成長超過1.5倍，自96年2427人上升至105年3679人，粗發生率也自10萬分之10.57一路爬升至10萬分之15.63。

台灣皮膚科醫學會發言人、林口長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠說，我國皮膚癌當中，約有半數屬基底細胞癌、三成屬鱗狀細胞癌，這兩種癌別的主要危險因子都是太陽中的紫外線。

由於紫外線的傷害具有累積性，隨著人口老化，經年累月沒有做足防曬的人罹患皮膚癌的比率就越來越高，臨床上特別常見農人或建築工人罹病。

黃毓惠說，基底細胞癌與鱗狀細胞癌主要由過量曝曬造成，因此腫瘤出現的位置往往在太陽照射得到的地方，像是臉部、手臂、耳朵上方等；基底細胞癌的外觀像是新長的痣，鱗狀細胞癌則是紅色腫塊。另一種致命性較高的黑色素細胞癌的外觀是黑色，通常發生在腳趾或腳底。

黃毓惠提醒，要及早發現異狀，可謹記「ABCDE自我檢查法」，一旦發現身上出現不對稱（asymmetry）的腫塊，並注意到邊緣（border）不平滑、不規則，顏色（color）不均勻，直徑（diameter）超過0.6公分，且在短時間內快速成長隆起（elevation），就要警覺可能是皮膚癌，及早至醫院接受評估。