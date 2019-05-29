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故宮國寶浩劫危機解除 文物不院內大遷徙

2019-05-29 11:06聯合報 記者何定照╱即時報導

故宮「國寶浩劫」危機解除！「新故宮計畫」北院擴整建計畫先前遭砲轟不斷，新任院長吳密察上任後接受內外部意見，大幅調整。故宮表示，明將重送行政院核定的版本中，除不建華表廊道與入口意象、新行政大樓改到南側基地，原也成爭議焦點的「一年內院內來回搬遷60萬件文物」相關程序也撤除，全部計畫112年完成。

故宮2017年公布經行政院核定的新故宮計畫，原規畫為配合北院整建，須在2020年一年內在行政、圖書文獻兩大樓來回搬遷約60萬件文物，院內憂會成國寶浩劫。當時藝術學者評估，以該計畫列的期程、故宮百餘名研究員規模，等於一人平均一天要盤點包裝27件文物，由於故宮文物極珍貴脆弱，接觸溫濕度、空氣、紫外線都有受損危險，難度極高。

故宮主祕卓琇琴說明，吳密察上任後，重新了解「新故宮」原計畫滯礙難行處加以調整，在最棘手的文物搬遷問題上，決定以配合展覽為主，只做最小幅度的移動，不再大規模數十萬件短期搬遷。

卓琇琴說，「新」新故宮計畫規畫先做南側基地整理，一邊整理圖書文獻大樓，目前原放在圖書文獻大樓地下室的南院文物都已快搬到南院，接下來會將一樓特展區以上的圖書搬到南側基地。由於這些圖書並非古善本，只是一般圖書，雖仍須照編號小心存放，相對較不費力。40萬件清宮檔案文獻則留原地。

卓琇琴說，等南側基地整理好，原在行政大樓的人員就可先遷去，如此原也有典藏研究功能的行政大樓就可整棟做典藏文物之用，接下來就能整修正館。

卓琇琴表示，不論是哪棟樓施工，都只會是局部，所在地點文物在棟內另找空間存放移動，不會有大批移動狀況發生，展覽也照常舉行。正館整修期間，展示主要將移到圖書文獻大樓多個樓層，等正館整修好，文獻大樓再主要恢復為典藏空間。

故宮內部研究員表示，不用大動文物，大家都鬆了一口氣，因為先前林正儀、陳其南兩任院長時，都說要在院內短期內大幅搬遷文物，但包括書畫、器物、圖書文獻等「故宮三處」都很反對，認為危險性太高，覺得若要照程序來，根本10年都搬不完。實務上，就剛搬完的900件南院文物來說，光包裝就要兩個月，怎可能一年內包60萬件文物？

故宮「國寶浩劫」危機解除，將撤除「新故宮計畫」中「一年內院內來回搬遷60萬件文物...
故宮「國寶浩劫」危機解除，將撤除「新故宮計畫」中「一年內院內來回搬遷60萬件文物」相關程序。本報資料照片
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故宮文物
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