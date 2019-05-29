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獨／私校寒冬撲向高中職 傳台南鳳和中學也要停招

2019-05-29 10:59聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

私校招生困難的情況從大專延伸至高中職，近五年多所私立高中職停辦、停招，近日台南柳營的私立鳳和中學也打算停招國一、高一新生以及軍警班。教育部國教署表示，上周五已到校瞭解情況，校方傾向停招，最近會開董事會決議。國教署正在評估是否主動介入專案輔導。

教育部預測108學年高一學生數為22萬4061人，預估至123學年剩18萬6353人，等於未來15年間、平均每年減少2千多個高中生。近五年有5所私立高中職申請停辦、2所停招。107學年國教署主動介入專案輔導的私立高中職有6所，今年也預計主動介入輔導約6所。

針對鳳和中學，國教署高中職組長韓春樹表示，5月24日國教署已組專案小組到校瞭解情況，因該校今年軍警班高中部招生狀況不好，董事會決議108年停招軍警班。國一新生也可能停招，校方已跟台南市政府報備。至於高一新生還不確定是否停招，但學校應是傾向停招，校方最近要開董事會決議，國教署將再依學校所報內容審查。

韓春樹表示，目前鳳和中學剩下13位專任教師，11位兼任教師。高中部學生有160人，國中部有56位學生。學校財務狀況也不是很理想。

國教署是否會主動介入輔導？韓春樹說，對於招生困難、經營不善或學校評鑑未達標準的學校，將實施「發展輔導」、「轉型輔導」及「退場輔導」等三措施。實施原則分為「學校主動申請」和「教部主動介入」。因為鳳和中學的招生情形和財務情況都不太理想，教育部正在評估是否要主動介入輔導。

外傳鳳和中學的教師，近日被學校要求5月31日前決定要退休或離職，韓春樹也證實有此事。韓春樹說，私校如果要停招或停辦，最重要的是在校學生的輔導安置，以及教師的留用離退。校方目前是先調查教師的意願，但最後一定要通過教評會決議。

韓春樹表示，少子女化現象不可避免，希望學校採取溫和路線「慢慢停招」，一年一年停招。但如果學校董事會衡量財務狀況及學生來源，決定直接停辦，教育部也會依照程序進行審查。

此外，韓春樹說，教育部會看私校招生情形，建議學校減班，學校也可依校務發展主動提出減班。106、107學年私立高中共減了29班，以一班45人估算，減招約1300個名額。私立高職減班110班，約減少5000個招生名額。

近日傳出台南柳營的私立鳳和中學打算停招國一、高一新生以及軍警班。圖為鳳和中學校慶...
近日傳出台南柳營的私立鳳和中學打算停招國一、高一新生以及軍警班。圖為鳳和中學校慶運動會。本報資料照片
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