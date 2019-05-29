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獨／台鐵智慧化開倒車？ PDA用一個月又要列車長手抄

2019-05-29 10:45聯合報 記者曹悅華╱即時報導

有車班公告，列車長報單、廁所清潔檢查紀錄表、行車日誌，請回復舊制使用紙本。圖／讀...
有車班公告，列車長報單、廁所清潔檢查紀錄表、行車日誌，請回復舊制使用紙本。圖／讀者提供
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配合第四代票務系統4月底上線，台鐵廣發800台PDA（掌機），要求列車長乘務的驗票、座位查詢、填寫報單和行車日誌等工作，由手抄改為電子輸入。不過才一個月時間，台鐵突發公告要求列車長舊制紙本抄寫並行，列車長反彈說，同樣的工作做兩次，壓縮服務旅客時間。

有列車長舉屏東到新左營區間快為例，30分鐘的車程，花20分鐘填電子及紙本所需資料，五個站每站停1分鐘下月台協助旅客，換算下來只剩5分鐘巡視車廂，沒辦法確實幫旅客補票，服務品質下降。

台鐵局表示，會要求列車長PDA登錄及手抄填寫並行是因為仍屬「在線適應期」，澄清一開始因為擔心同仁使用上不熟悉，所以才會實施「雙軌並行制」，報單、行車日誌及廁所檢查表等採人工及電子報單併存，8月1日起全面採用電子化作業，人工作業廢止。

基層不滿政策反覆、指令也不一。據「聯合晚報」取得的公告，台鐵在4月23日全面使用PDA後，有車班在5月21日通知列車長回復舊制使用紙本。也有車班在5月24日發公告通知，要求紙本和掌機並行，指令混亂。

不具名列車長表示，「同樣的工作做兩次，變成要花兩倍時間，一點效率都沒有。」也有列車長說，「痛一次就好了吧。」當初知道要全面改成使用PDA乘務，列車長們花了很多時間去適應，好不容易對系統比較熟悉，又要改回紙本，耽誤原本的乘務工作。

對於列車長的反映，台鐵局說一直以來都是要求兩者都要做，僅正式發過兩次公文。一是4月23日請同仁在乘務時同時做到PDA和手抄填寫，第二次是5月中旬時，發現資訊常漏接、下載不完全，重申要用雙軌制，是為了列車長的年中考核能有好的評分依據，不會因為使用新的設備漏填資料，導致考績被扣分。

台鐵員工表示，第一份公文的確如台鐵局所說採用雙軌並行制，不過到了後期，台鐵「不同調」問題又浮現，各車班作法不一，認為台鐵應該內部先統一，不是出現併用、二擇一、跟回復紙本抄寫三種版本，讓列車長難為。

另也有車班公告，自即日（5月24日）起至7月31日止，車長報單及日誌，紙本和掌機...
另也有車班公告，自即日（5月24日）起至7月31日止，車長報單及日誌，紙本和掌機並行，兩者都要做，乘車前請確認。圖／讀者提供
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配合第四代票務系統4月底上線，台鐵廣發800台PDA（掌機），要求列車長乘務的驗...
配合第四代票務系統4月底上線，台鐵廣發800台PDA（掌機），要求列車長乘務的驗票、座位查詢、填寫報單和行車日誌等工作，由手抄改為電子輸入。本報資料照片
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