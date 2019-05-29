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吳德榮：今北台灣偏涼明回暖 周末起天氣不穩

2019-05-29 07:35聯合報 記者雷光涵╱即時報導

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，今天台灣略涼，午後中南部山區仍有較大雨勢，周四、五各地轉晴回暖，但周六到下周二滯留鋒在北部海面徘徊，未直接影響台灣，但天氣較不穩定。

吳德榮表示，今天鋒面南移巴士海峽，台灣附近雲系明顯減弱，山區及東半部局部地區有零星降雨的機率，午後中南部山區仍有較大雨勢；北部約 20至26度、中部21至28度、南部23至30度、東部21至28度。

他說，最新模式模擬顯示，明、後天各地為多雲時晴，天氣回暖、白天微熱；午後山區有局部陣雨或雷雨、並有擴展至東半部及部分鄰近平地的機率。

吳德榮指出，周末到下周二台灣在鋒面前暖氣團內，除了偏暖，天氣也較不穩定，易有對流降雨；西南風及地形造成的輻合作用，以及午後熱對流，皆可激發局部陣雨或雷雨，有較大雨勢出現的機率。

中央氣象局說，今天鋒面南移至巴士海峽，水氣移入影響，在中南部及東南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，迎風面的北部、東北部及東部地區也有局部短暫陣雨的機率，但北台灣降雨狀況較昨天趨緩，中午過後中南部山區也有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局指出，受東北風影響，大台北地區及宜蘭整天氣溫偏涼，高溫約25、26度，其他地區高溫約27至31度，各地低溫22至24度。

中央氣象局說，今天鋒面南移至巴士海峽，水氣移入影響，在中南部及東南部地區仍有局部...
中央氣象局說，今天鋒面南移至巴士海峽，水氣移入影響，在中南部及東南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，迎風面的北部、東北部及東部地區也有局部短暫陣雨的機率。本報資料照片
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吳德榮
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