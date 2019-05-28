台灣寶寶紙尿布1天可疊155座101 布尿布協會成立了

2019-05-28 21:30 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



每個寶寶一天至少要用七片尿布，垃圾量驚人、花費更可觀。近年歐美流行「布尿布」，愈來愈多新手媽媽欲轉用，卻缺乏資訊。一群媽媽昨成立「台灣布尿布推廣協會」，協助傳達使用方式，並將到保母協會、公托中心，希望更多媽媽與育兒機構加入，有如發起一場布尿布的小革命，翻轉上一代對布尿布的刻板印象。

尿布垃圾已是全球共同關注的環境議題，在全台占垃圾量的百分之四。根據內政部統計，去年全台0到3歲寶寶有58萬3000千人，每天製造400萬件尿布垃圾，相當於155座101大樓的高度，一年下來更高達14億片尿布垃圾。

台灣布尿布推廣協會蔣敏俐說，國內布尿布市占率只有約百分之五，使用率不高大多是因資訊不足。除了傳統刻板印象，覺得布尿布不好看、不方便、難清洗，且台灣社會從早期布尿布轉為紙尿布時期，大多認為布尿布是「有錢人在用」，回頭使用布尿布，也讓長輩難以接受。

蔣敏俐說，早期傳統布尿布多是剪下紗布包覆、花色單一，許多民眾仍以為布尿布使用後要泡水、手洗，但不僅費時費力，更容易殘留洗劑，其實現在不僅花色多元、材質親膚，直接丟洗衣機洗就好，一件使用3、4年都沒問題。以每個寶寶在尿布期約要15至18件替換，換算約要1萬5至2萬元，但紙尿布3年約要花6萬元，布尿布相對節省。

目前國內只有一家布尿布自有品牌，布尿布大多團購或經銷國外品牌。蔣敏俐從一年前懷孕時開始想用布尿布，卻發現資訊太少，只能靠經驗交流。幾位媽媽從十幾人的Line社團，歷經一年線上社群、全台推廣聚會，迅速成長到上萬人，成長速度超乎想像，才發現原來有這麼多人對布尿布感興趣。

隨著近年布尿布、布衛生棉席捲全球，看在許多長輩眼中不解為何「回到過去」。不過，寶寶快六個月大的藝人貝童彤說說，有時她媽媽一開始也難以接受，認為沒時間幫忙清洗，但長時間看她更換尿布、發現清洗方式，發現早就跟以前不同，「紙尿褲丟垃圾桶、布尿布丟洗衣桶，其實是一樣的動作」。

環保署前署長、律師詹順貴表示，一次性使用拋棄式的紙尿布，對台灣環境是非常嚴重的負荷，也讓不少父母荷包失血，推廣布尿布是環保運動以身作則最好的案例，也呼籲環保署及各地環保局協助倡議。環保署副署長沈志修表示，布尿布重複使用可減少廢棄物，對媽媽寶寶都是好事，將會協助推廣。